HyperOS 4 cu Android 17: lista dispozitivelor Xiaomi, Redmi și POCO care ar urma să primească actualizarea

Așteptările pentru HyperOS 4, viitoarea versiune de sistem dezvoltată de Xiaomi pe baza Android 17, cresc pe măsură ce apar primele informații despre dispozitivele compatibile. Deși compania a făcut o pauză scurtă în ritmul actualizărilor HyperOS, pregătirile pentru generația următoare sunt în desfășurare.
Google ar urma să lanseze versiunea stabilă Android 17 între iunie și iulie 2026. Xiaomi intenționează să urmeze aceeași cronologie și să își integreze interfața proprie în noua versiune de Android. Primele builduri beta sunt așteptate la scurt timp după lansarea oficială a sistemului.
Conform informațiilor disponibile, primele dispozitive care vor primi actualizarea vor fi modelele de top. Seria 17 și tabletele premium Xiaomi sunt așteptate să fie prioritizate. O extindere mai largă a actualizării ar putea avea loc până la finalul lui 2026 sau la începutul lui 2027, în funcție de model.
Din punct de vedere tehnic, HyperOS 4 ar urma să aducă o arhitectură nouă, dezvoltată intern de Xiaomi. Sistemul va păstra serviciile Android, ceea ce sugerează o integrare mai amplă la nivel de performanță și ecosistem. Lista apărută nu este oficială și nu a fost confirmată de companie, iar distribuirea actualizării va depinde de politica de suport pentru fiecare model.
Modelele care ar urma să primească HyperOS 4 cu Android 17 sunt:
Xiaomi:
- Xiaomi 17 Ultra și Xiaomi 17 Ultra Ediția Leica
- Xiaomi 17
- Xiaomi Pad 8
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi MIX FLIP 2
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi CIVI 5 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi MIX FLIP
- Xiaomi MIX FOLD 4
- Xiaomi 14 CIVI
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
Redmi:
- Redmi K Pad
- Redmi Note 15 5G
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi K90
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi 15C 5G
- Redmi 15C 4G
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi A5 4G
- Redmi Turbo 4
- Redmi 14R 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi K70e
- Redmi K70
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K60 Ultra
- Redmi Turbo 3
- Redmi Turbo 5
- Redmi Turbo 5 Max
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi Pad 2 Pro 5G
- Redmi Note 15
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi K80 Ultra
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro+
POCO:
- POCO Pad X1
- POCO M8 5G
- POCO M8 Pro
- POCO F8 Pro
- POCO F8 Ultra
- POCO Pad M1
- POCO C85 5G
- POCO C85 4G
- POCO M7 Plus
- POCO M7 4G
- POCO F7
- POCO F7 Pro
- POCO F7 Ultra
- POCO C71
- POCO X7 Pro
- POCO M7 5G
- POCO X7
- POCO X6 Pro
- POCO F6 Pro
- POCO F6
Lista rămâne provizorie până la un anunț oficial din partea Xiaomi. Calendarul final și disponibilitatea actualizării pot varia în funcție de regiune și model.