HyperOS 4 cu Android 17: lista dispozitivelor Xiaomi, Redmi și POCO care ar urma să primească actualizarea

Așteptările pentru HyperOS 4, viitoarea versiune de sistem dezvoltată de Xiaomi pe baza Android 17, cresc pe măsură ce apar primele informații despre dispozitivele compatibile. Deși compania a făcut o pauză scurtă în ritmul actualizărilor HyperOS, pregătirile pentru generația următoare sunt în desfășurare.

Google ar urma să lanseze versiunea stabilă Android 17 între iunie și iulie 2026. Xiaomi intenționează să urmeze aceeași cronologie și să își integreze interfața proprie în noua versiune de Android. Primele builduri beta sunt așteptate la scurt timp după lansarea oficială a sistemului.

Conform informațiilor disponibile, primele dispozitive care vor primi actualizarea vor fi modelele de top. Seria 17 și tabletele premium Xiaomi sunt așteptate să fie prioritizate. O extindere mai largă a actualizării ar putea avea loc până la finalul lui 2026 sau la începutul lui 2027, în funcție de model.

Din punct de vedere tehnic, HyperOS 4 ar urma să aducă o arhitectură nouă, dezvoltată intern de Xiaomi. Sistemul va păstra serviciile Android, ceea ce sugerează o integrare mai amplă la nivel de performanță și ecosistem. Lista apărută nu este oficială și nu a fost confirmată de companie, iar distribuirea actualizării va depinde de politica de suport pentru fiecare model.

Modelele care ar urma să primească HyperOS 4 cu Android 17 sunt:

Xiaomi:

Xiaomi 17 Ultra și Xiaomi 17 Ultra Ediția Leica

Xiaomi 17

Xiaomi Pad 8

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi MIX FLIP 2

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi CIVI 5 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi Pad 7

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi MIX FLIP

Xiaomi MIX FOLD 4

Xiaomi 14 CIVI

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Redmi:

Redmi K Pad

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 Pro+

Redmi K90

Redmi K90 Pro Max

Redmi Pad 2 Pro

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 4G

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi A5 4G

Redmi Turbo 4

Redmi 14R 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi K70e

Redmi K70

Redmi K70 Ultra

Redmi K60 Ultra

Redmi Turbo 3

Redmi Turbo 5

Redmi Turbo 5 Max

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi Pad 2 Pro 5G

Redmi Note 15

Redmi Note 15 Pro

Redmi K80 Ultra

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 4G

Redmi Note 14S

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro+

POCO:

POCO Pad X1

POCO M8 5G

POCO M8 Pro

POCO F8 Pro

POCO F8 Ultra

POCO Pad M1

POCO C85 5G

POCO C85 4G

POCO M7 Plus

POCO M7 4G

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO C71

POCO X7 Pro

POCO M7 5G

POCO X7

POCO X6 Pro

POCO F6 Pro

POCO F6

Lista rămâne provizorie până la un anunț oficial din partea Xiaomi. Calendarul final și disponibilitatea actualizării pot varia în funcție de regiune și model.