Apple anunță WWDC 2026: iOS 27 și celelalte sisteme de operare vor fi prezentate în iunie

Compania din Cupertino a anunțat datele oficiale pentru WWDC 2026. Conferința dedicată dezvoltatorilor va avea loc în perioada 8–12 iunie 2026, urmând tradiția Apple de a organiza acest eveniment la începutul verii.

Discursul de deschidere programat pentru luni, 8 iunie, reprezintă momentul central al întregii săptămâni. Apple va dezvălui atunci noile versiuni ale sistemelor sale de operare: iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 și visionOS 27.

„O săptămână dedicată tehnologiei, creativității și comunității. Alăturați-vă nouă pentru dezvăluirea celor mai recente instrumente, framework-uri și funcții Apple”, transmite compania în invitația adresată dezvoltatorilor. Mesajul continuă cu detalii despre format: „Aflați cum să vă îmbunătățiți aplicațiile și jocurile cu ajutorul sesiunilor video live susținute de ingineri și designeri Apple. Interacționați cu experți Apple în laboratoare și conectați-vă cu comunitatea globală de dezvoltatori. Totul online și gratuit.”

Logo-ul conferinței atrage atenția prin designul său. Literele WW apar în partea de sus, DC în mijloc și 26 în partea de jos. Un efect de lumină pornește din zona inferioară și se estompează treptat spre partea superioară. Interpretarea acestui design rămâne deschisă, fără indicii clare despre noutățile software.

Ediția de anul trecut a avut ca element central Liquid Glass, noul limbaj de design integrat în toate sistemele de operare Apple. Pentru 2026, așteptările se îndreaptă către alte direcții.

Două anunțuri majore ar putea marca această conferință. Primul vizează o interfață iOS 27 optimizată pentru ecranul pliabil de dimensiuni mari al iPhone Fold, primul model Apple cu acest format. Al doilea se referă la funcții noi pentru macOS 27, menite să facă sistemul compatibil cu navigarea tactilă. Un MacBook Pro cu ecran OLED tactil este așteptat la sfârșitul acestui an.

Calendarul lansărilor urmează tiparul consacrat al Apple. Versiunile preliminare destinate dezvoltatorilor vor fi disponibile imediat după WWDC. Versiunile beta publice vor apărea pe parcursul verii, oferind utilizatorilor dornici posibilitatea de a testa noile funcții. Versiunile stabile vor fi lansate în septembrie, odată cu prezentarea iPhone 18 Pro.

Intervalul de aproximativ trei luni între prezentarea iOS 27 și lansarea noului iPhone permite dezvoltatorilor să își adapteze aplicațiile. Utilizatorii vor putea instala sistemul de operare final pe dispozitivele compatibile în aceeași perioadă cu disponibilitatea noilor telefoane.