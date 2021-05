Soluții pentru curatenie si intretinerea pietrei naturale

Piatra naturala este una dintre cele mai bune solutii atunci cand vine vorba despre amenajarea locuintelor, fiind potrivita atat pentru placari traficabile si pardoseli, cat si pentru elemente de sustinere si decor precum glafuri, blaturi sau trepte. Marele avantaj al acestor elemente din piatra naturala este acela ca ofera suprafete usor de curatat, insa chiar si aceasta curatare trebuie sa aiba in vedere cateva caracteristici, daca vrem sa ne bucuram de suprafete cu adevarat deosebite si durabile.

Curatarea pietrei naturale nu necesita multe cerinte, insa este important sa folosesti produse curatare piatra naturala pentru rezultate optime, deoarece acestea sunt realizate astfel incat sa aiba grija de suprafetele tale din piatra naturala.

Vei avea nevoie de cateva sampoane pentru spalarea pietrei naturale, care sa redea si sa pastreze luciul si stralucirea elementelor din piatra naturala, dar si de solutii de sigilare si impermeabilizare, pentru a fi sigur ca apa nu se va infiltra in elementele din piatra naturala.

Dincolo de curatarea cu substante profesionale pentru piatra, poti curata foarte simplu piatra naturala cu lavete cu apa sau apa cu detergent, astfel incat suprafetele sa fie curatate in mod rapid. In mod cert exista o diferenta clara intre aceste tipuri de curatare, deoarece samponarea cu produse profesionale indeparteaza grasimile si praful, lasand cu mult mai usor suprafetele curate si stralucitoare

Elemente de preventie privind piatra naturala

Pentru a te bucura pentru cat mai mult timp de piatra naturala care sa arate impecabil, exista cateva reguli si sfaturi pe care ar tebui sa le ai in vedere. Nu uita ca piatra naturala, desi nu este tocmai un material sensibil, poate reactiona atunci cand este incarcata in mod repetat si contrar recomandarilor specialistilor.

Foloseste protectii si tavi pentru produsele fierbinti

Oalele fierbinti cu mancare nu ar trebui sa fie puse direct pe suprafetele din piatra naturala, deoarece temperaturile foarte inalte, cu variatii bruste, pot deteriora suprafetele. Piatra naturala se poate pata, pot ramane urme pe suprafata, pe care nu vei mai putea sa le repari.

Din acelasi motiv este indicat sa folosesti si suporturi pentru pahare si cesti care sa protejeze suprafetele de lucruri prea reci sau prea fierbinti.

Evita sa depozitezi lucruri ude pe suprafetele din piatra naturala

Desi suprafetele nu sunt chiar permeabile, acest lucru nu inseamna ca suprafata este complet impermeabila. Un obiect ud, lasat pe o suprafata din piatra naturala poate conduce la decolorare in acea zona sau chiar la patarea suprafetei. Poti folosi un suport pentru pahare sau o tava, sau chiar separatoare din pluta care sa te ajute sa nu depozitezi nimic nepermis peste suprafetele din piatra naturala.

Foloseste covoare pentru a proteja pardoselile din piatra naturala

Desi covoarele nu mai sunt privite cu ochi prea buni, deoarece acopera suprafetele si limiteaza imaginea de ansamblu, in realitate ele sunt menite sa protejeze zonele cu trafic mare, tocmai pentru a nu conduce la un grad prea mare de uzura. Astfel, poti alege un covor modern, simplist, pe care sa il poti folosi pentru acoperirea zonelor in care vrei sa asiguri un plus de protectie.

Evita zgarierea suprafetelor

Suprafetele din piatra naturala nu sunt cu siguranta unele dintre cele mai sensibile, insa trebuie sa ai in vedere faptul ca aspiratoarele, robotii de curatare, sculele sau loviturile accidentale, fiecare dintre aceste lucruri pot aduce prejudicii la nivelul suprafetelor. Poti sa incerci sa verifici de fiecare data cand utilizezi aspiratorul cum se prezinta rotile si accesoriile astfel incat sa nu zgarii suprafetele si poti avea in vedere organizarea mai buna a lucrurilor, astfel incat sa eviti micile accidente care ar putea prejudicia suprafetele.