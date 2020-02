Sonic the Hedgehog online subtitrat in romana, unde si cand puteti viziona filmul online?

Sonic the Hedgehog online subtitrat in romana. Fanii de jocuri video Sonic se grăbesc la cinema pentru a vedea Sonic the Hedgehog, primul film de acțiune cu personajul albastru – dar puteți viziona filmul online?

Sonic the Hedgehog este în cinematografe după ce fanii au așteptat mult timp. Jim Carrey joacă rolul răului Dr Robotnik, în timp ce Ben Schwartz este exprimat de un Sonic. Dar filmul este disponibil pentru a transmite online pentru cei care nu pot ajunge la cinema?

Sonic the Hedgehog online subtitrat in romana, este legal?

Sonic the Hedgehog este doar în cinematografe și nu este distribuit simultan cu serviciile de streaming.

În unele cazuri, filmele primesc ceea ce este cunoscut sub numele de distribuție simultană, unde este disponibil pentru a transmite sau cumpăra pentru descărcare online, în același timp cu o lansare cinematografică.

Cu toate acestea, nu este cazul lui Sonic the Hedgehog, iar cei care încearcă să-l difuzeze online ilegal vor avea probleme legale majore.

Orice site web care pretinde că are filmul pentru streaming sau descărcare este ilegal.

Legea privind economia digitală 2017 înseamnă că oamenii ar putea acum să se confrunte cu pedepse de zece ani de închisoare pentru transmiterea ilegală de conținut protejat de drepturi de autor.

Pentru a fi sigur că nu urmăriți materiale protejate prin drepturi de autor, ar trebui să vă adresați direct companiilor precum Netflix sau Amazon Prime, conform FACT (Federation Against Theft The Copyright).

Pentru a adăuga în continuare aceste avertismente, CEO-ul FACT, Kieron Sharp, a declarat: „Există mai multe modalități ca niciodată pentru consumatori de a viziona filme și TV, dar a nu merge la surse legitime pentru a viziona filme noi nu este o zonă gri: este împotriva legei.

„Pe lângă faptul că sunt ilegale, dovezile arată că streamingul de conținut piratat este incredibil de riscant și poate expune utilizatorii la malware și conținut inadecvat.

„Nu numai că asta neagă cea mai bună experiență de vizionare, ci doar nu merită să profiți de această șansă.”

Fanii nu ar trebui să aibă o problemă care să găsească o proiecție a lui Sonic the Hedgehog, întrucât a apărut de curând și, prin urmare, va fi probabil disponibilă în cinematograf pentru următoarele două săptămâni.

Acestea fiind spuse, pentru cei care nu doresc să vadă filmul în cinematograf, va trebui să aștepte ceva timp înainte de a ieși pe DVD, Blu-ray sau pentru descărcare, dacă acesta este cazul.

Sonic the Hedgehog online subtitrat in romana

De fapt, majoritatea filmelor durează în jur de trei până la șase luni pentru a fi lansate acasă, așa că fanii jocurilor video disperati să vizioneze filmul ar trebui să facă acest lucru vizitând cinematograful.

Câți ani trebuie să aveti pentru a vedea Sonic the Hedgehog?

* AVERTIZARE: spoilere ușoare Sonic the Hedgehog

Sonic Hedgehog a primit un rating de PG de către BBFC (British Board of Film Classification) și, prin urmare, este sugerat copiilor din școlile primare.

Pentru acei părinți cu copii mai sensibili, există anumite lucruri care ar putea deranja, care sunt specificate de BBFC.

În informațiile de rating, BBFC afirmă: „Sonic the Hedgehog este o aventură în care un arici cu abilități speciale necesită ajutorul unui șerif local care să-l ajute să se sustragă oficialilor guvernamentali.

„Scenele de violență includ o bufniță lovită cu o săgeată și o luptă la bara cu lovituri, lovituri de pumn și alte lovituri care nu au detaliat rănirea.

„Scenele de amenințare includ scene de goană cu roboți zburători și una în care personajele principale cad de pe o clădire înaltă.

„Există umor nepoliticos, inclusiv glume proaste. Există un limbaj rău foarte ușor, inclusiv „fundul” și „smucitul”. ”

Sonic este acum în cinematografe

