Devotamentul companiei Sony față de accesibilitate pare să se consolideze odată cu prezentarea Project Leonardo, noul controler adaptabil al acesteia, adaptat pentru jucătorii cu dizabilități motorii. În timpul conferinței CES 2023 de aseară, firma japoneză și-a anunțat planul pentru un pad PS5 personalizabil cu scopul de a face jocurile mai accesibile pentru toți.

O lume mai accesibilă

Sony a încercat de mult timp să facă jocurile mai accesibile, oferind funcții pentru unele dintre titlurile sale de top, cum ar fi God of War Ragnarök, The Last of Us Part I și altele, precum și o interfață de utilizator mai accesibilă pentru PlayStation 4 și 5. Prin urmare, cu mult entuziasm, Sony nu a mai stat pe gânduri și a profitat de CES 2023 pentru a prezenta Project Leonardo.

Un design modular și configurabil

Conceptul a fost inspirat de schița „tank” a lui Leonardo da Vinci și include patru porturi de 3,5 mm pentru adăugarea de accesorii externe. Dispune de butoane reglabile, precum și de o distanță personalizabilă între stick-ul analogic și pad. În afară de acest lucru, pot fi stocate până la trei profiluri de utilizator care pot fi alese după cum se dorește. Controlerul este conceput pentru a funcționa fie singur, fie cu un al doilea pad, fie cu un controler DualSense wireless.

Colaborarea cu experții în accesibilitate

Esența succesului proiectului constă în colaborarea cu unii dintre cei mai importanți experți în accesibilitate din lume, precum AbleGamers, Special Effect și Stack Up. Pe această cale, viziunea Sony pentru 2023 de a oferi lumii o accesibilitate mai mare asupra lumii jocurilor este foarte realizabilă.

Sony a încorporat, de asemenea, multe caracteristici de accesibilitate în jocurile sale first-party, atât The Last of Us, cât și God of War Ragnarök câștigând premii Game Awards pentru accesibilitate. Deși Sony a rămas în urma Microsoft în ceea ce privește hardware-ul accesibil după lansarea Adaptive Controller în 2018, acum recuperează decalajul prin dezvoltarea acestui Project Leonardo.