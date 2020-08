Sony anunta Xperia 8 Lite

Sony anunta un nou model “Lite”, o versiune mai light a modelului Xperia 8 care poate fi considerat un telefon compact deoarece dispune de un ecran de 6 inchi.

Este dotat cu un ecran Full HD+ in format 21 :9, un procesor Qualcomm Snapdragon 630, 4 GB RAM si 64 GB stocare interna, extensibila cu ajutorul unui card microSD. Totul sub Android 9 Pie.

Bateria ofera o capacitate de 2780 mAh. In ceea ce priveste conectivitatea, exista doar un loc destinat cartelei SIM, drept urmare, nu este dual SIM. Este compatibila cu reteaua 4G VoLTE, dispune de o mufa jack, un port USB-C si un cititor de amprente digitale plasat in lateral, in partea dreapta.

In partea dorsala regasim un modul foto cu doi senzori : un obiectiv principal de 12 mpx si un al doilea obiectiv de 8 mpx. Camera frontala afiseaza si ea 8mpx. Terminalul prezinta dimensiunile de 158 X 69 X 8,1 mm pentru o greutate de 170 de grame. Sony Xperia 8 Lite, varianta mai light a telefonului Sony Xperia 8 Lite va fi disponibil pe piata in Japonia, pentru moment, in variantele de culori negru si alb la un pret de aproximativ 250 de euro.