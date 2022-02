După achiziția istorică dintre Microsoft si Activision-Blizzard pentru suma uluitoare de 60 de miliarde de euro, Sony a trebuit să răspundă. Acest lucru se face acum odată cu oficializarea preluării de către producătorul japonez al studioului Bungie, creatorii francizei Halo și Destiny. Valoarea totală a operațiunii: 3,2 miliarde de euro.

După cum probabil știți, începutul anului 2022 a fost marcat de un cutremur în industria jocurilor video: achiziția de către Microsoft a celor de la Activision-Blizzard, al treilea editor mondial, pentru suma uluitoare de 60 de miliarde de dolari. O tranzacție istorică care va schimba complet fața hobby-ului nostru preferat. Odată cu această achiziție, Microsoft se regăsește în fruntea a aproximativ treizeci de studiouri și este deținător de licențe prolifice precum Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Starcraft sau chiar Candy Crush, cel mai profitabil joc pentru mobil din istorie.

După această operațiune descurajantă, reacția lui Sony era așteptată. În primul rând, editorul japonez s-a mulțumit să reamintească lui Microsoft de obligațiile sale contractuale cu privire la jocurile multiplatforme. Producătorul japonez nu dorește ca anumite jocuri precum Call Of Duty să devină exclusivități Xbox. Phil Spencer, acum CEO al Microsoft Gaming, a fost liniștitor: nu este voința firmei de la Redmond să priveze jucătorii PlayStation de titlul lor preferat .

Sony ii raspunde lui Microsoft si cumpara Bungie cu 3.2 miliarde de euro

Dar atunci, care este răspunsul lui Sony? Vestea a căzut: Sony tocmai a oficializat preluarea lui Bungie, creatorii Halo și Destiny, pentru o sumă de 3,2 miliarde de euro. Studioul se alătură, așadar echipei PlayStation Studios ale companiei, alături de Naughty Dog ( The Last of Us, Uncharted ), Guerrilla Games ( Horizon Forbidden West ) sau chiar Housemarque Games ( Returnal ) și Bluepoint Games.

„În Sony Interactive Entertainment (SIE), am găsit un partener care ne sprijină necondiționat în tot ceea ce suntem și care dorește să ne accelereze viziunea de a crea divertisment care să atingă toate generațiile, păstrând în același timp independența creativă care bate în inima Bungie. La fel ca noi, SIE crede că lumile jocurilor sunt doar începutul a ceea ce pot deveni IP-urile noastre. Împreună, împărtășim visul de a crea și de a promova francize emblematice care unesc prieteni din întreaga lume, familii din toate generațiile și fani pe mai multe platforme și medii de divertisment”, a declarat Pete Parsons, CEO Bungie.

Credite: Phil Spencer felicită echipele Bungie pe Twitter

Potrivit lui Jim Ryan, CEO al SIE, Bungie va rămâne un studio complet independent, iar producțiile sale vor rămâne cross-platform. „Experiența de clasă mondială a lui Bungie în dezvoltarea multi-platformă și servicii de joc ca serviciu ne va ajuta să ne realizăm viziunea de a extinde PlayStation la sute de milioane de jucători”, a spus executivul. Nu vă faceți griji daca sunteti jucători Xbox, PC și Stadia, jocurile studioului nu sunt destinate pentru moment să devină exclusivități PlayStation. „Vom continua să fim auto-publicați, independenți din punct de vedere creativ și vom continua să conducem o singură comunitate Bungie”, asigură Pete Parsons.