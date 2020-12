În noaptea de joi (17), Sony a anunțat în contul oficial de asistență PlayStation că a eliminat Cyberpunk 2077 din PSN, magazinul digital PS4 și PS5. Potrivit declarației, jucătorii care decid să solicite o rambursare vor primi banii înapoi.

În această săptămână, CD Projekt Red a emis o declarație în care spunea că jucătorii nemulțumiți care nu doresc să aștepte actualizările de corecții ale jocului ar putea determina comercianții și magazinele digitale să ofere rambursarea Cyberpunk 2077, dar mulți utilizatori au avut probleme în a face acest lucru pe platformele PlayStation.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG.

