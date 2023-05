Sony va continua să amâne lansarea jocurilor exclusiviste PlayStation pentru PC

Sony Interactive Entertainment a anunțat că va continua să amâne lansarea jocurilor exclusiviste pentru PlayStation pe PC. Potrivit declarațiilor făcute de CEO-ul companiei, Jim Ryan, jocurile precum Marvel‘s Spider-Man 2 sau Rise of the Ronin vor fi disponibile pe PC cu un decalaj de 2-3 ani față de lansarea pentru PS5.

Într-un interviu acordat revistei japoneze Famitsu, Jim Ryan a precizat că compania este conștientă de importanța jocurilor exclusiviste pentru PS5, motiv pentru care dorește să își mențină strategia actuală. În plus, Ryan a precizat că amânarea lansării jocurilor pe PC nu a deranjat comunitatea de jucători, aceștia fiind de acord cu o astfel de decizie.

Unul dintre cele mai așteptate jocuri exclusiviste pentru PS5 este Marvel’s Spider-Man 2, care va fi lansat în toamna anului 2023. Deși acest joc va fi disponibil doar pe PS5, Insomniac Games, dezvoltatorul jocului, va încerca să ofere utilizatorilor de PS5 o experiență unică și de calitate.

În ceea ce privește planurile de viitor ale companiei, Sony Interactive Entertainment intenționează să crească numărul de jocuri exclusiviste pentru PS5, precum Rise of the Ronin, Final Fantasy XVI și DS 2. Aceste proiecte sunt dezvoltate de terți, iar compania speră să atragă mai mulți utilizatori pe platforma sa.

În ultimii ani, Sony a început să își extindă aria de acțiune și pe piața PC-urilor. Astfel, jocuri precum Horizon Zero Dawn, God of War, Marvel’s Spider-Man, Uncharted 4 și The Last of Us au fost lansate și pentru PC. Cu toate acestea, Sony nu a adus încă pe PC cele mai populare jocuri exclusiviste pentru PS5.