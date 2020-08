Un leaker american a publicat o serie de imagini care infatiseaza un smartphone Sony, inca neoficial. Se pare ca este vorba despre Sony Xperia 5 II, fratele mai mic al lui Xperia 1 II lansat la inceputul anului. Echipat cu un aparat foto dublu, acest smartphone ar trebui, daca reuseste sa reia pozitionarea predecesorului sau, sa fie un concurent serios pentru iPhone SE 2020. Ar trebui sa fie anuntat in mod oficial cu ocazia unei conferinte de presa organizate pe data de 17 septembrie.

Sony Xperia 5 II va beneficia de un ecran OLED de 6,5 inchi ceea ce inseamna ca este destul de greu de manevrat cu o singura mana.

Xperia 5 va beneficia de un succesor? Dupa Evan Blass, un jurnalist american cunoscut mai degraba sub pseudonimul Evleaks, raspunsul este Da. Acesta din urma a publicat pe contul sau de Twitter imaginea care insoteste acest articol. In mesajul care insoteste aceasta postare nu dezvaluie decat numele smartphone-ului. Acest telefon nu va avea nici perforatie, nici breton, pentru senzorul selfie. Va avea trei aparate foto insa camera 3D ToF va fi absenta. Ramane de vazut cand va fi prezentat acest telefon in mod oficial, daca data de 17 septembrie se pastreaza si daca vom afla mai multe lucruri despre fisa tehnica.