Dupa cum era de asteptat, Sony a prezentat pe data de 17 septembrie un nou smartphone. Este vorba despre Xperia 5 II, fratele mai mic al lui Xperia I II si totodata inlocuitorul lui Xperia 5. La fel ca acesta din urma, se inspira din flagship-ul de inceput de an pentru a oferi o experienta aproape identica intr-o carcasa mai lejera.

In urma cu cateva zile, Sony ne dadea intalnire pe YouTube pentru a urmari lansarea unui nou smartphone. Lansarea era asteptata de un numar mare de fani Sony. Identitatea telefonului nu este o surpriza : in urma cu un an, la aceeasi data, Sony lansa predecesorul, Xperia 5. Si constructorul japonez tine cu dintii de datele sale de lansare an de an.

Primul ecran 120 Hz oferit de Sony Mobile. Dimensiunile sunt aceleasi cu Sony Xperia 5, are un ecran OLED de 6,1 inchi in format 21/9 e. Si rata de refresh este de 120 Hz. Este vorba despre primul ecran Sony compatibil cu aceasta rata de refresh. Carcasa este din sticla minerala ( Gorilla 6 Corning) si laturile sunt acoperite cu aluminiu.

In interior regasim un Snapdragon 865. Nu exista aici versiunea Plus ca si in cazul lui Xperia 5 care profita de un Snapdragon 865 clasic. Este insotit de 8 GB memorie vie si 128 sau 256 GB stocare interna. Pretul este de aproximativ 900 de euro.