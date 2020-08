Sony ar trebui sa prezinte Xperia 5 II cu ocazia IFA de la Berlin in luna septembrie. Cu cateva saptamani inainte de eveniment, acest smartphone se dezvaluie prin intermediul unor imagini. Fara nicio surpriza, semneaza reintoarcerea formatului 21:9 cinema si nu este atat de impozant ca si Xperia 1 II.

Xperia 1 II lansat in luna mai este si mai impozant decat Xperia 5 II, afisand o doagonala de 6,5 inchi. Daca preferi un model mai compact atunci opteaza pentru Sony Xperia 5 II care ar trebui sa fie lansat in aceasta toamna. Are cam acelasi design ca si Xperia 1 II cu acelasi format de ecran 21:9. Dupa cum se poate vedea in imaginile aparute online, scannerul de amprente este pozitionat in lateral. Insa, cel mai surprinzator detaliu se afla in partea din spate.

Regasim un aparat foto triplu insa exista o problema. Daca Sony se prezinta asa, nu va exista un flash LED.

Sub carcasa regasim un Snapdragon 865 alaturi de un modem 5G, 8 GB RAM si 128 GB stocare. Un smartphone care se pozitioneaza in gama premium si va fi lansat in aceasta toamna. Inca nu se stie pretul dar fiind un smartphone din gama premium ar putea fi unul destul de ridicat.