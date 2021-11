Compania de tehnologie Sony a prezentat smartphone-ul Xperia Pro-I la sfârșitul lunii octombrie. A trecut exact o lună de la prezentarea acestui dispozitiv, iar acum apar noutăți. Dispozitivul dezvoltat de Sony, care va provoca confuzie pe piața smartphone-urilor, se remarcă în special prin camera sa. Pentru că acest model de smartphone are un senzor de cameră complet de 1 inch .

Știm că Sony a produs diverse camere încă din trecut. Gigantul tehnologic, care produce atât camere digitale, cât și profesionale, vrea să folosească acest aspect avansat pe smartphone-urile lor. Acum, să ne uităm la caracteristicile dispozitivului împreună și la datele pieței în regiunile importante…

Xperia Pro-I va fi pus în vânzare în Marea Britanie pe 2 decembrie!

GSM Arena a adus în discuție o dezvoltare importantă despre noul model Xperia de la Sony. În consecință, au fost stabilite datele la care Sony va lansa acest nou model de smartphone în unele țări europene și SUA. Romania nu se numără printre țările în care dispozitivul va fi vândut, dar există piețe importante în Europa.

Xperia Pro-I va aparea in Anglia pe 2 decembrie și, de asemenea, in Franța, pe 7 decembrie, in Germania pe 10 decembrie alaturi de Statele Unite. Cu toate acestea, modelul de smartphone în cauză nu va fi oferit oficial spre vânzare în Romania, din păcate. Totuși, acest telefon poate fi un bun cadou de Craciun pentru cei care își permit.

Acest dispozitiv cu funcții uriașe de cameră își ia treptat locul pe rafturile din întreaga lume. Deci, care sunt caracteristicile modelului Xperia Pro-I? Acum să ne amintim împreună…

Dispozitivul este ca o cameră cu o rezoluție de 12 megapixeli, f/2.0-4.0, camera principală din spate cu deschidere variabilă. În același timp, OIS din spate, cu zoom optic de 12 Megapixeli 2x, telefoto și macro ar trebui să se focuseze automat, de 12 MP sunt, de asemenea, camera ultra-wide. Camera frontală a acestui smartphone este de 8 megapixeli .

Sony Xperia Pro-I dispune de un ecran OLED de 6,5 inchi 1644×3840 „4K” 120Hz. În plus, dispozitivul este alimentat de chipset-ul Snapdragon 888. Cu toate acestea, are și 12 GB de RAM și 512 GB de stocare extensibilă. De asemenea, trebuie remarcat faptul că, în timp ce puterea bateriei dispozitivului este de 4.500 mAh , dispozitivul iese din cutie cu Android 11. În cele din urmă, dispozitivul iese la vânzare pentru 1.800 USD .