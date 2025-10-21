SpaceX trece de 10.000 de sateliți Starlink. Falcon 9 ajunge la misiunea 132 în 2025

21/10/2025

Pana Andrei

SpaceX trece de 10.000 de sateliți Starlink

Pe 19 octombrie 2025, la 22:24 (GMT+3), un Falcon 9 a ridicat de la Vandenberg încă 28 de sateliți Starlink. Între ei s-a numărat unitatea cu numărul 10.000, iar totalul anual a urcat la 132 de zboruri.

O singură lansare, două borne. SpaceX a urcat pe orbită 28 de sateliți Starlink cu un Falcon 9 care a decolat de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg pe 19 octombrie 2025, la 22:24, ora Turciei (GMT+3). Între noile unități s-a aflat și satelitul cu numărul 10.000 din program.

Ritmul din 2025 depășește deja anul trecut. Zborul a fost a 132-a misiune Falcon 9 din acest an, iar calendarul încă mai are loc pentru noi recorduri.

Starlink a început în februarie 2018 cu prototipurile Tintin A și Tintin B pe orbita joasă a Pământului. La 15 luni după acea încercare, SpaceX a început să așeze regulat sateliți pe orbită. Serviciul a intrat în beta publică în octombrie 2020, iar lansarea comercială a urmat în 2021.

Rețeaua deservește milioane de utilizatori și se extinde constant. În 2024 au fost 89 de misiuni Starlink, prag deja depășit în 2025. Compania are aprobare pentru 12.000 de sateliți și țintește peste 30.000.

Potrivit astrofizicianului Jonathan McDowell, majoritatea unităților lansate sunt încă în uz. Din cei 10.000 de sateliți, aproximativ 8.600 sunt activi. Ceilalți sunt deorbitați și se ard în atmosferă. Durata medie de viață operațională este de aproximativ 5 ani.

Prima treaptă a rachetei s-a întors pe Pământ după circa 8,5 minute și a aterizat pe nava-dronă „Of Course I Still Love You” în Pacific. Boosterul a zburat și a revenit cu succes de 11 ori până acum. Mai târziu, în aceeași zi, SpaceX a trimis pe orbită încă 28 de sateliți Starlink într-o lansare separată.

Etichete:
SpaceXStarlink
Sursa:
space.com
