Spatiu de stocare insuficient in telefon: Remedieri si cauze

Spatiu de stocare insuficient – Orice dispozitiv mobil, telefon smart, tableta are un spatiu de stocare finit. De exemplu, cele mai performante telefoane ale momentului au 128, 256GB stocare. Desi pare o dimensiune foarte mare pentru un spatiu de stocare al unui telefon, acest spatiu se va umple destul de repede cu fotografii, fisiere, cache si videoclipuri, documente si aplicatii, mai ales daca mai ai si camere care filmeaza 4K sau ai fotografii cu rezolutii uriase.

Asa ca nu de putine ori te poti trezi din senin cu eroarea „Spatiu insuficient in telefon”. O cunosti foarte bine de pe calculatoare, din Windows. Spatiu insuficient inseamna un singur lucru: spatiul ramas dupe ce s-a instalat sistemul de operare si actualizarile acestuia a ajuns la o limita de incarcare foarte mare, care pune in pericol stabilitatea si functionarea OS-ului.

Cauzele aparitiei acestei erori comune Spatiu insuficient in telefon pot fi multe. Am instalat prea multe aplicatii, prea mari si update-uri mult prea mari pentru ce poate suporta spatiul de stocare, am uitat sa mai stergem din fisierele de instalare ramase dupa aplicatii, nu am curatat deloc cache-urile de la tot ce inseamna OS si aplicatii. Am facut multe fotografii si filmulete si nu le-am transferat din telefon in calculator, de exemplu sau pur si simplu am uitat de ele.

Sau mai putem avea foarte mult spatiu de stocare umplut fara rost cand am uitat complet de WhatsApp, Facebook Messenger si alte astfel de aplicatii care tot stocheaza poze si fisiere pe care le primim sau le trimitem zi de zi. Alta situatie frecventa in care ramanem fara spatiu de stocare disponibil in telefon este cea in care am tot instalat jocuri care si asa au dimensiuni foarte mari si nu le-am mai folosit, dar nu le-am dezinstalat. Dar si un virus ar putea sa ne umple fara rost spatiul de stocare si sa ne aduca in imposibilitatea de a mai folosi telefonul preferat.

Evident lista cauzelor care duc la un Spatiu insuficient in telefon poate fi extrem de lunga si depinde de fiecare utilizator in parte si de comportamentul acestuia in timpul folosirii terminalului.

Ce putem face concret cand avem Spatiu insuficient in telefon?

Ai deja aceasta eroare care tot persista de cateva zile si vrei sa scapi de ea? Nimic mai simplu. Urmareste ghidul de mai jos si bifeaza fiecare item din lista noastra pentru a avea spatiu de stocare suficient si a evita pe viitor aceasta eroare neplacuta.

Dezinstaleaza toate aplicatiile pe care nu le mai folosesti-de-a lungul timpul instalam zeci de aplicatii si le folosim putin, dupa care uitam de ele. Incearca sa iti faci timp sa le dezinstalezi pe cele inutile sau cauta aplicatii care te ajuta sa vezi pe care nu le-ai mai folosit si care le dezinstaleaza imediat, fara interventia ta pe absolut toate;

Elimina aplicatiile care iti „mananca” prea mult din memoria RAM-daca ai sa accesezi meniul Aplicatii din Setari vei vedea listate toate aplicatiile tale. Cu un tap pe fiecare vezi si cata memorie RAM foloseste. Cele care folosesc prea mult RAM pentru ce ofera si ce faci cu ele sunt de dezinstalat. Daca ai prea multe cauta aplicatii care analizeaza si afiseaza memoria RAM consumata de fiecare in parte si care te lasa sa le dezinstalezi dintr-un tap;

Salveaza toate fisierele direct in Cloud-e mai simplu sa accesezi si sa descarci fisierele cand le ai in Cloud-ul preferat. Indiferent ce solutie Cloud alegi poti sincroniza toate stocarile si poti uploada oricand poze, filmulete, documente, tot ce vrei, ele fiind in siguranta indiferent ce se intampla cu telefonul tau si le poti accesa oricand, de pe orice dispozitiv;

Sterge fisierele Cache-poti sa stergi fisierele Cache de la fiecare aplicatie gasita in Aplicatii sau poti sa alegi aplicatii terte care sa stearga toate fisierele Cache de la aplicatiile dorite. A doua varianta e mai comoda si mai simpla si iti ofera si o viziune de ansamblu asupra Cache-ului care iti umplea spatiul de stocare. Asa scapi si de posibile erori si aplicatiile vor functiona mult mai bine;

Transfera fisierele aplicatiilor sau aplicatii intregi pe un microSD-nu functioneaza la toate aplicatiile, dar poti incerca. Mergi in setari, Aplicatii, Manager de Aplicatii, alegi unde sa muti aplicatia, schimbi in Storage mediul de stocare in microSD. E important sa ai un microSD rapid cu viteze mari de citire si scriere inainte sa te gandesti la aceasta optiune. Poti sa alegi si unde se instaleaza Default aplicatiile noi, tot pe microSD, daca telefonul iti permite asa ceva;

Stergeti toate fisierele ramase dupa instalari, fisierele de instalare-multi uita de aceste fisiere si ele se tot aduna limitand si mai mult spatiul de stocare;

Stergeti fisierele primite si trimise in WhatsApp sau Facebook Messenger-cautati in Managerul de Fisier preinstalat in telefon folderele WhatsApp si Facebook Messenger si stergeti fisierele de care nu mai aveti nevoie. Optional puteti sa bifati in WhatsApp sa nu mai descarce automat tot ce primiti si sa le descarcati doar manual, prin tap, pe cele care va intereseaza. Incercati sa le stergeti pe cele deja folosite imediat ce le-ati folosit si sa lasati mereu activata optiunea cu descarcarea manuala a fisierelor primite.