Nova 8 SE 4G, care este mai ieftină decât versiunea 5G cu procesor MediaTek Dimensity cu un preț de pornire de 390 de dolari, include procesorul Kirin de la Huawei. Alte specificatii tehnice, cum ar fi ecranul și camera foto sunt în mare măsură similare.

Specificatii Huawei Nova 8 SE 4G

Smartphone-ul este alimentat de un procesor Huawei Kirin 710A cu 8 nuclee care include 4 x procesoare Cortex-A73 (2,0 GHz) + 4 x procesoare Cortex-A53 (1,7 GHz) . Kirin 710A de 14 nm, pe care îl întâlnim în dispozitivele de nivel mediu, precum Huawei P Smart 2021, Honor 10 X Lite, Honor 9C, satisface nevoia grafică datorită GPU-ului Mali-G51 .

Huawei Nova 8 SE 4G, care are un ecran OLED de 6,5 inchi cu un design rotunjit, oferă rezoluție Full HD+ de 2400 x 1080 pixeli și acceptă o gamă de culori de 16,7 milioane. Încorporând un scaner de amprente sub ecran, smartphone-ul dispune de o crestătură in forma de picătură de apă pe partea frontală, unde se află o cameră de 16 megapixeli.

Specificatii si pret Nova 8 SE 4G

Când ne uităm în spate; Vedem o cameră principală de 64 de megapixeli + o cameră cu unghi ultra larg de 8 megapixeli + senzor de adâncime de 2 megapixeli + o cameră macro de 2 megapixeli. Capabil de zoom digital de 6x, Huawei Nova 8 SE 4G poate face fotografii cu o rezoluție de până la 9216 x 6912 pixeli. Are si functii precum super night shot, modul profesional, modul panoramic.

De când a fost pus în vânzare în China, dispozitivul, care este preinstalat cu sistemul de operare HarmonyOS 2 în loc de Android, vine cu o baterie de 3.800 mAh . Alte caracteristici ale telefonului cu combinație de stocare de 8 GB RAM + 128 GB includ; 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, Type-C cu suport USB 2.0 .

Pret Huawei Nova 8 SE 4G

Prețul lui Huawei Nova 8 SE 4G, despre care se estimează că nu va fi vândut în afara Chinei, a fost stabilit la 2.099 de yuani, aproximativ 330 de dolari. Opțiunile de culoare sunt listate ca Gradient, Argintiu, Albastru și Negru .