Opel, unul dintre jucătorii de succes din industria automobilelor, a prezentat noul model Astra 2022, pe care l-a introdus în ultimele luni. În plus față de opțiunile pentru motoare pe benzină și diesel, a fost anunțat și prețul european al mașinii, cu care se pregătește să întâlnească utilizatorul cu versiuni cu tehnologie hibridă reîncărcabilă pentru prima dată.

Astra, cel mai bine vândut model Opel, are un aspect nou. Această mașină, care este noul membru al clasei hatchback din segmentul C, devine electrificată pentru prima dată cu versiuni cu tehnologie hibridă reîncărcabilă. Continuând linia îndrăzneață și pură adoptată la modelele Mokka, Crossland și Grandland din partea designului, noul Opel Astra va fi disponibil doar ca model Astra-e electric din 2023 .

Opel Astra din 2022, va fascina în contrast cu designul sportiv, cu interioare spațioase. Volumul bagajelor mașinii, care are 4.374 mm lungime și 1.860 mm lățime, va fi de 422 litri. Dacă scaunele din spate sunt rabatate, volumul bagajelor va crește până la 1.250 litri

Noul Astra, care are un aspect mai dinamic cu Opel Visor, noua față a mărcii și elementul său de design exterior de bază, este panoul Pure complet digital, cu ecranele sale mari și comenzile intuitive. În plus , mașina, care are cea mai recentă tehnologie Intelli-Lux LED® Pixel Headlight cu 168 de celule LED, va face, de asemenea, o diferență în clasa sa, cu opțiunile sale bogate de motor, care vor satisface utilizatorii.

Noul Astra va veni cu transmisii manuale cu 6 trepte și transmisii automate cu 8 trepte. În plus, motoarele pe benzină de 110 CP și motorul diesel de 130 CP , precum și reîncărcabile în versiunea hibridă au o putere de 225 CP pentru a putea produce putere. În timp ce o transmisie manuală cu 6 trepte va fi oferită standard în opțiunile motorului pe benzină și diesel, va exista o transmisie automată în 8 trepte în opțiunile mai puternice ale motorului .

Noul Opel Astra, care nu dezamăgește utilizatorii din punct de vedere al hardware-ului, precum și al designului și al specificatiilor motorului, va include și cele mai noi ajutoare de conducere autonome. În plus față de camera multifuncțională poziționată pe parbriz, mașina va avea patru camere pentru caroserie, una în față, una în spate și cate una în lateral. În plus, va adăposti cinci senzori radar, unul în față și în fiecare colț, și senzori cu ultrasunete în față și în spate.

Camerele și senzorii disponibili în mașină vor funcționa cu conexiunea e-horizon sub Intelli-Drive 2.0, care extinde gama camerelor și a radarului. Această tehnologie va îndeplini cu ușurință sarcini precum ajustarea vitezei mașinii în viraje, sugerarea vitezei și schimbarea semi-autonomă a benzii.

Valorile de putere ale noului Astra, care va avea două opțiuni diferite de motor, benzină și diesel, vor fi cuprinse între 110 CP și 225 CP. Pe lângă acestea , două opțiuni hibride plug-in diferite, 180 CP și 225 CP , vor fi oferite utilizatorilor noii Opel Astra.

Mașina, care are diferite caracteristici ale unității de transmisie și putere, inclusiv manuală cu 6 trepte și complet automată cu 8 trepte, face cu ochiul la concurenții săi din clasa sa din punct de vedere tehnic.

Mașina, care a fost foarte digitalizată de sus în jos, oferă acces la aproape toate opțiunile din vehicul prin intermediul ecranului multimedia de 10 inch. În plus, trebuie remarcat faptul că pe partea din spate a volanului cu trei spițe există un panou de instrumente digital de 10 inci.

În plus față de echipamentele tehnologice, Opel Astra are faruri matriciale cu LED-uri care se remarcă în modelul Insignia al mărcii. Alte caracteristici ale noului Opel Astra sunt următoarele: Cruise control adaptiv cu oprire / pornire, sistem de avertizare a punctului mort, sistem de detectare a semnelor de circulație, sistem automat de urgență, cameră 360 de grade și afișaj head-up etc.

Comenzile vor începe în octombrie pentru modelul Opel Astra din 2022, care se așteaptă să fie oferit spre vânzare în versiunile pe benzină, diesel și hibride reîncărcabile din întreaga lume, inclusiv din țara noastră, de la începutul anului 2022. Prețul mașinii, care se așteaptă să fie pus în vânzare cu un preț de pornire de 22.465 euro, va fi stabilit în următoarele zile.