Speed Test UPC, cum testezi viteza de internet corect, la UPC, Vodafone. Astazi vom vorbi despre acest subiect, chiar daca este o metoda foarte simpla de a face acest lucru, foarte multi dintre voi posibil sa intampinati dificultati in procesul de testare a vitezei de internet.

Pentru inceput este limpede faptul ca UPC a devenit Vodafone, insa pentru a intelege toti acest articol, ne vom raporta la Vodafone ca si la UPC / Vodafone.

Procesul de testare a vitezei de internet, Speed Test UPC este foarte simplu, tot ce trebuie sa facem este sa avem configurat corect serviciul si sa accesam un site ce este specializat in testarea de viteza a internetului, unul dintre site-urile pe care vom lucra este speedtest.net.

Speed Test UPC / Vodafone – Cum testezi corect viteaza de internet

Pentru a face un test de viteza corect, este esential sa cunoastem foarte bine tipul de conectivitate pe care il avem, in Romania, cel mai des intalnit este cablu si wifi, UPC vine cu un router ce iti permite sa te legi la un gadget din casa precum laptop sau PC, eu recomand sa faceti testul de viteza prin cablu, urmand pasii de mai jos.

Test viteza UPC prin cablu

Dat fiind ca prin cablu este cel mai sigur si simplu mod de a face un test de viteza a serviciului de internet, trebuie sa va asigurati ca nu aveti programe sau software ce va foloseste viteza de internet si sa intrati pe site-ul speedtest.net. Apasati pe butonul GO si asteptati, in acest timp viteza de internet va fi scanata si la sfarsit veti primi un rezultat. Daca rezultatul testului nu corespunde, sau nu este pe aproape cu viteza din contract, va recomandam sa va adresati serviciului de relatii cu clientii vodafone.

Test viteza UPC prin wifi

Este foarte limpede ca la fel ca si conectiunea prin cablu, si cea prin WIFI este destul de populara, asa ca in cazul in care vrei sa testezi corect viteza de internet UPC prin wifi, iti recomand sa te pozitionezi in zona modemului si sa intrati pe site-ul speedtest.net, apoi sa apasati pe butonul go, in timpul acesta trebuie sa va asigurati ca nu aveti nici o aplicatie pe telefonul sau tableta dumneavoastra ce solicita conectiune la internet, mai ales daca indeplineste o sarcina de descarcare sau incarcare.