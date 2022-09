Spider-Man: Miles Morales se va lansa în curând pe computer

Sony, care a lansat și Horizon: Zero Dawn și Death Stranding și jocuri specifice Playstation pentru platforma PC, a fost foarte apreciată cu această mișcare. După Days Gone și God of War, compania a lansat, de asemenea, popularul joc Marvel Spider-Man pentru platforma PC. Spider-Man: Miles Morales, care este considerat spin-off-ul acestui joc, va veni foarte curând pe platforma PC. .

Jucătorii de PC vor primi Miles Morales înainte de sfârșitul anului

Sony a anunțat în același timp Spider-Man și Spider-Man: Miles Morales pentru platforma PC, dar nu a fost dată o dată clară pentru Miles Morales. După lansarea Spider-Man pentru PC în ultimele săptămâni, ochii s-au îndreptat către jocul Miles Morales. Sony a distribuit un nou videoclip despre joc după o lungă tăcere.

După cum se vede în videoclip, Sony nu oferă o dată clară pentru joc, dar se precizează că jocul va fi lansat în toamna lui 2022 . Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul lunii septembrie, lansarea de către Sony a unui nou videoclip confirmă că nu există nicio problemă în dezvoltarea jocului și că jocul nu va fi amânat. Jucătorii de PC vor putea juca Spider-Man: Miles Morales cu o grafică reînnoită înainte de sfârșitul anului. Este, de asemenea, în dezvoltare pentru platforma PC si Last of Us Part 1 și va avea în curând o dată de lansare.

[SURSA]