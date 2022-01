Spider-Man: No Way Home continuă să facă istorie. A „reactivat” cinematograful, atrăgând în sfârșit mulțimi de oameni în cinema-uri, în vremuri post-pandemie. Dar una dintre cele mai mari realizări ale filmului este să devină al șaselea film cu cele mai mari încasări din istorie, încasând 1,691 milioane de dolari la nivel mondial. Nu numai atât, recenziile sunt fantastice .

Din colectarea totală, 45,3% corespunde Statelor Unite, adică 721 milioane de dolari. Restul este considerată pentru piață internațională, echivalentul a 970 de milioane de dolari. Succesul lui Spider-Man: No Way Home (Without a way home) este atât de mare încât a devenit cel mai popular film din istoria Mexicului și în acest weekend a fost din nou cel mai vizionat lungmetraj în cinematografele din Statele Unite. . .

Al douăzeci și șaptelea film din Marvel Cinematic Universe este o coproducție între Disney și Sony, care dețin drepturile audiovizuale pentru Spider-Man.

„Spider-Man: No Way Home” confirmă că Spider-Man este cel mai popular super-erou din istorie

Spider-Man: No Way Home și succesul său confirmă încă o dată că este cel mai de succes super-erou din istoria filmului, dar a fost un drum lung și complex. Sony a lansat primul film cu supereroi cu Tobey Maguire ca Peter Parker în 2002. A fost o trilogie care s-a încheiat în 2007. După plecarea actorului și regizorului, Sam Raimi, studioul a luat decizia de a reporni franciza. De data aceasta cu Andrew Garfield, pentru a nu pierde drepturile asupra personajului.

După două filme lansate în 2012 și 2014, Sony a colaborat cu Marvel pentru a aduce Spider-Man în universul cinematografic Marvel și a unifica arcurile poveștii. După două filme de succes (Homecoming, Far From Home), problemele dintre studiouri au revenit, dar s-au rezolvat, din fericire.

Și spunem, din fericire, nu doar pentru public, ci și pentru ambele studiouri, că au acum la îndemână Spider-Man: No Way Home, unul dintre cele mai de succes filme realizate vreodată.

