Sony Pictures a lansat trailerul filmului Spider-Man: No Way Home, pe care cinefilii îl așteaptă cu nerăbdare.

Trailerul celui de-al treilea film al lui Spider-Man, care a fost scapat pe internet din greseala recent, a fost lansat oficial.

Detalii surprinzătoare în trailerul Spider-Man: No Way Home

Noul film al serialului Spider-Man, care a fost pe ordinea de zi cu scurgeri de ceva vreme, s-a întâlnit cu publicul pentru prima dată. Trailerul filmului, în care Jon Watts stătea pe scaunul regizorului, a fost eliminat din cauza drepturilor de autor, de aceea si eliminarea instantanee a trailer-ului de ieri.

Benedict Cumberbatch, care a fost afișat pe platoul de filmare alături de Tom Holland, este unul dintre personajele bine cunoscute ale universului Marvel din Spider-Man: No Way Home. El joacă si in DR Strange.

După filmele Homecoming și Far From Home, ultimul film al seriei numit No Home Return se va întâlni cu cinefilii pe 17 decembrie 2021. Peter Parker se luptă cu consecințele de a fi Spider-Man în trailer, care include un extras din filmul Far From Home, care a fost lansat în 2019 .

Trailerul noului film, pe care mulți îl așteaptă cu nerăbdare, a fost apreciat de criticii de film. Deși este încă devreme să spunem ceva despre film, se pare că faptul că cinematografele sunt deschise de dupa timpul pandemiei va găzdui un nou record de venituri.