Spotify lucrează din greu la mai multe funcții care ar putea revoluționa platforma de music streaming. Conform PureGiga, Jane Wong a dezvăluit pe Twitter faptul că dezvoltatorii aplicației se focusează pe implementarea unor noi caracteristici care vor îmbucura persoanele iubitoare de muzică. Având în vedere acest fapt, care crezi că e cel mai așteptat feature dintre toate? Karaoke! Doar atât? Nu! Pe lângă asta, persoanele care nu plătesc un abonament vor putea asculta muzică offline gratuit!

Spotify: o actualizare foarte mare se pregătește să-și facă apariția

Serviciul pe care îl oferă Spotify este unul dintre cel mai folosit din întreaga nișă a platformelor de music streaming; mai ales, în circumstanța actuală, cu pandemia, aplicația a devenit foarte populară.

Nu dorim neapărat să evidențiem faptul că marea companie a început să se mobilizeze strict în această perioadă, sigur că nu! Ea a fost dintotdeauna prima la implementarea de noi funcții și a adus îmbunătățiri continue pentru utilizatorii Spotify (fiindcă, până la urmă, e vorba experiența pe care o are fiecare cu muzica, iar platforma despre care discutăm e bine-venită din acest punct de vedere) indiferent de locația sau activitățile întreprinse.

Spotify is working on Karaoke Mode the vocal level is adjustable pic.twitter.com/apeIlETAQs — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 7, 2020

Ok. Dar, la început am menționat că există o serie de mai multe noi caracteristici pe care le vom vedea pe Spotify… Însă, care sunt acestea? Pentru început, aplicația pentru mașină primește o nouă interfață, noi animații și modul karaoke pentru toată lumea, despre care deja am discutat (e bine-venit deoarece aduce toate versurile pe ecran în timp real cu muzica).

În schimb, pentru ceea ce ține de opțiunea prin care oricine poate descărca muzica offline gratuit, e bine de știut că există și o anumită limitare. Aceasta nu constă în numărul de piese pe care le poți descărca, ci în timpul de ascultare care este de maxim 30 minute pe zi.

Desigur, toate funcțiile despre care am discutat sunt încă în testare, prin urmare nu știm când vor fi disponibile publicului larg.