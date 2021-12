Rezumatul 2021 foarte așteptat de la Spotify este lansat. Puteți vizualiza rezumatul personalizat din 2021 folosind aplicația mobilă pentru Android și iOS și îl puteți partaja prietenilor dvs. folosind hashtag-ul #SpotifyWrapped .

Pe lângă rezumatul personalizat, au fost dezvăluite și cele mai ascultate din Romania și din întreaga lume. Astazi ne vom axa pe statisticile globale.

Cel mai ascultat artist din lume în 2021, cu peste 9,1 miliarde de streamuri, a devenit numele proeminent al genului muzical latin trap și reggaeton în ultimii ani, artistul portorican Bad Bunny. După Bad Bunny, ei s-au clasat în ordinea topului mondial:Taylor Swift și BTSurmat. Astfel, pentru prima dată, un grup de K-pop și-a pus amprenta pe lista celor mai ascultați artiști la nivel mondial în acest an.

Cea mai ascultată melodie din lume este de la Olivia Rodrigo, una dintre tinerii strălucitori ai anului. Drivers License conducerea fost cântecul. Creșterea popularității cu TikTok pe locul doi al listei MONTERO (Call Me Your Name) – Lil Nas X și locul trei Stay – Justin Bieber.

Ce a ascultat lumea pe Spotify în 2021?

Artiști de top din întreaga lume în 2021

Bad Bunny

Taylor Swift

BTS

Drake

Justin Bieber

Cele mai ascultate melodii la nivel mondial în 2021

“drivers license” – Olivia Rodrigo

“MONTERO (Call Me By Your Name)” – Lil Nas X

“STAY (with Justin Bieber)” – he Kid LAROI

“good 4 u” – Olivia Rodrigo

“Levitating (feat. DaBaby)” – Dua Lipa

Cele mai ascultate albume la nivel mondial în 2021

SOUR, Olivia Rodrigo

Future Nostalgia, Dua Lipa

Justice, Justin Bieber

=, Ed Sheeran

Planet Her, Doja Cat

Cele mai difuzate podcasturi la nivel mondial în 2021