Dacă urmărești lumea serialelor, trebuie să știi deja că una dintre cele mai așteptate producții ale anului urmează să fie lansată. The Rings of Power , seria prequel pentru The Lord of the Rings , va ajunge în catalogul brazilian Amazon Prime Video joi (1).

Bazat pe lucrările lui JRR Tolkien, The Lord of the Rings: The Rings of Power va avea opt episoade de, în medie, 50 de minute în primul sezon . Chiar și cu o durată relativ scurtă, seria a primit o investiție uriașă de la Amazon.

În total, 715 milioane USD au fost folosiți pentru producția celor opt episoade. Investiția a oferit seriei cel mai scump titlu de producție realizat vreodată prin streaming.

Chiar înainte de premieră, mulți fani ai francizei s-au întrebat deja dacă seria va fi reînnoită de Prime Video. Vestea bună este că creatorii se așteaptă ca The Rings of Power să aibă încă cinci sezoane .

Într-un interviu pentru Empire , showrunnerul JD Payne a explicat că a planificat deja începutul, mijlocul și sfârșitul producției.

„Drepturile pe care Prime Video le-a cumpărat au fost pentru 50 de ore [de conținut]. Au știut de la început cât de mare va fi pânza pentru a picta. Aceasta este o poveste uriașă cu început, mijloc și sfârșit. Unele dintre lucrurile pe care le-am introdus în sezonul unu vor fi folosite doar în sezonul cinci.”