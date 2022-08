Stăpânul inelelor: conținut exclusiv cu televizoarele Samsung 8K

Samsung și Prime Video colaborează în vederea sosirii așteptatului serial TV „Stăpânul inelelor: Inelele puterii” disponibil pe platforma de streaming începând cu 2 septembrie . Samsung anunță posibilitatea de a accesa conținut exclusiv 8K pentru proprietarii unui televizor Samsung Neo QLED 8K și a unui afișaj Micro LED 8K „The Wall” . Se face referire la un trailer 8K ale cărui moduri de vizionare vor fi anunțate în curând .

Samsung a găzduit și un eveniment la New York în cadrul căruia 25 de minute din primele două episoade ale seriei au fost afișate pe ecranul LED cu trei etaje de la Samsung 837, magazinul interactiv al companiei sud-coreene. În plus, începând cu această săptămână, Samsung a început să facă publicitate seriei pe ecranele sale cu LED instalate în Times Square (New York), Piccadilly Circus (Londra) și Piazza del Duomo (Milano).

Când ne-am gândit cum să ne scufundăm fanii în lumea The Lord of the Rings: The Rings of Power, tehnologia Samsung și ecranele excepționale mi s-au părut o alegere firească. Profunzimea, detaliul și pasiunea incredibilă pentru serie Samsung ne – au făcut să pornim împreună într-o călătorie extraordinară, pe care abia așteptăm să o aducem publicului. Andrew Bennett, vicepreședinte al Global Device Partnerships la Prime Video

Nu este prima dată când Samsung le oferă proprietarilor unuia dintre televizoarele sale 8K oportunitatea de a profita la maximum de ele cu conținut dedicat: în iulie anul trecut a făcut disponibilă în Europa o serie 8K pentru prima dată în Europa prin intermediul Samsung TV Plus.