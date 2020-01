Star Trek: Picard online subtitrat, este unul dintre cele mai asteptate seriale ale momentului acesta este de fapt o continuare a unui serial Star Trek ce a fost lansat acum mult timp, si are in momentul de fata 7 sezoane. Acest nou serial, despre care vorbim astazi va fi un nou serial dar cu o continuare dupa un anumit timp fata de cele 7 sezoane.

Patrick Stewart este celebrul actor pe care il asteptam in acest serial, acesta a jucat si in seria X-Man si multe altele cu super eroi, dar in general vorbim de filme SF.

Predecesorul filmul despre care vorbim asta este Star Trek: The Next Generation, si in acest serial ce are 7 sezoane, in mare parte actiunea a avut parte intr-un decor interstelar, ei bine in noul serial ce va fi lansat pe 23 ianuarie.

Star Trek: Picard va fi disponibil incepand cu data de 23 ianuarie 2020 pe Amazon Prime, lucru ce nu prea ne face pe noi favorabil in a privi acest serial, care cu siguranta starneste foarte multe amintiri celor ce au vazut prima serie care este disponibila in momentul de fata pe Netflix.

Star Trek: Picard online subtitrat

Aflat la după 18 ani de la evenimentele Star Trek: Nemesis, Star Trek: Picard îl scoate pe Jean-Luc Picard din pensionare după ce o fată tânără ii cere ajutorul. Se pare că a fost nevoie de multe convingeri pentru ca Stewart să revină la rol, iar acest serial pare o propunere foarte diferită pentru TNG. Este în concordanță cu sentimentul de dramă modernă cu bugetul ridicat al lui Star Trek: Discovery.

Asteptam cu nerabdare acest sezon, Amazon Prime nu este disponibil si in limba Romana, insa daca stiti engleza, cu siguranta este o oportunitate foarte buna sa vedem acest serial acolo, intre timp suntem siguri ca acest serial va aparea si pe Netflix sau alte servicii de streaming ce sunt disponibile in Romania.