Starfield poate fi jucat în cloud, cu nVidia GeForce Now

Chiar dacă până astăzi nu se știa cu certitudine dacă Starfield va apărea pe GeForce Now, iată că minunea s-a întâmplat! Și zic „minunea” pentru că o mulțime de gameri vor răsufla ușurați la aflarea acestei vești. Asta pentru că a devenit deja bine-cunoscut faptul că Starfield necesită un procesor recent și o placă video puternică pentru a rula corespunzător, precum și un SSD. Cei care vor să joace Starfield pe Xbox Series X/S sunt scutiți de bătaia de cap a cerințelor de sistem, însă vor avea parte de timpi de încărcare mai mari decât pe un PC.

Starfield este în acest moment vedeta principală în ceea ce privește gaming-ul în cloud, o lansare ce ne amintește de apariția Cyberpunk 2077 pe Google Stadia. O altă lansare importantă în cloud gaming a avut loc tot pe Stadia, cea a jocului Destiny 2. După cum știți însă, Stadia nu mai există de ceva timp.

Vestea bună este că GeForce Now este singurul serviciu de jocuri în cloud care are un plan de abonament gratuit, pentru care vă puteți înregistra fără a folosi un card. Starfield este disponibil atât pe Steam, cât și în Microsoft Store. Astfel, cei care sunt abonați Xbox Game Pass pot juca Starfield pe GeForce Now începând de astăzi.

GeForce Now are 3 planuri de abonament. Unul gratuit, care vă permite să vă conectați la un PC de gaming basic și să jucați în sesiuni de câte o oră. Cel mai important dezavantaj al acestui plan este că vă va pune într-o linie de așteptare care durează aproximativ o jumătate de oră – o oră, înainte de a vă conecta. Acest plan este potrivit însă pentru a testa serviciul și pentru gaming ocazional. Celelalte două tipuri de abonamente disponibile sunt: Priority (10 euro pe lună) și Ultimate (20 de euro pe lună). Acestea vă pun la dispoziție un hardware mult mai puternic, rezoluție video mai bună (1080p/4K) și elimină timpul de așteptare.

Jocul vine pe GeForce Now la aproximativ o săptămână de la lansare, un posibil motiv fiind acela că Starfield a avut probleme de performanță la lansare pe plăcile video Intel/nVidia. Recent, nVidia a lansat un patch menit să îmbunătățească performanța pe plăcile sale video.