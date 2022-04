Starlink România lansat: Viteza şi preţ

Starlink România, viteza si pret – Starlink este oficial disponibil in Romania, si aceasta veste a vedenit in urma unui mail trimis de catre companie catre persoanele ce s-au inscris pentru a afla data disponibilitatii la noi in tara.

Mai jos vom vorbi in mod actualizat, de la data oficializarii serviciului in Romania, despre pretul si viteza acestui serviciu pe teritoriul tarii noastre, urmand ca apoi sa mai venim si cu alte informatii cu privire la serviciu testat de catre utilizatori, si cine stie, poate punem si noi mana pe acesta pentru a putea fi testat la rece.

StarLink Romania

In articolul initial vorbeam despre disponibilitatea Starlink România, la momentul redactarii articolului initial nu se stia nimic despre disponibilitate iar cu siguranta datorita evenimentelor neplacute din Ucraina (Razboiul pornit de Rusia), accesibilitatea Starlink pe teritoriul Romaniei a venit mai rapid de cat se astepta. Haideti sa vorbim despre preturi si viteze.

Starlink România Pret

Potrivit informatiilor din comunicatul de presa dar si a anumitor informatori din grupurile de facebook, urmarite de catre redactorii nostri, preturile vor fi dupa cum urmeaza in lei:

Kit StarLink: 3200 de lei

Transport: 420 de lei

Abonament lunar: 529 de lei

Rezervare comanda: 529 de lei, avansul din comanda initiala.

Pretul este mare, pentru Romania unde avem o fibra optica cu viteza de pana la 1GB viteza download/upload si un ping foarte bun de la Digi cu doar 50 de lei pe luna, sau si mai putin, o folosire a serviciului StarLink ar fi foarte costisitoare in comparatie cu serviciile oferite de operatorii de pe plan local cum ar fi Digi, Orange, Vodafone sau chiar Telekom.

Totusi ideea Starlink nu este de a ne oferii internet acasa ci in locuri greu accesibile atat pentru 4G cat si pentru o infrastructura cu internet prin cablu.

Probabil pe viitor preturile vor mai scadea, dar deocamdata nu cred ca se vor inghesuii prea multi oameni la internetul lui Elon Musk, cel putin din cauza pretului.

Starlink România Viteza de transfer

Daca traiesti intr-o zona izolata de serviciile GSM locale, Starlink te va intampina cu viteze de pana la 250 Mb/s, cel putin asta primim in comunicatul de presa.

Asteptam mai multe informatii despre acest serviciu de la utilizatori, la comentarii in acest articol sau la [email protected] pentru ponturi.

Articol initial

Cand va fi lansat Starlink România?

Update

StarLink este disponibil in Romania incepand cu data de 7 aprilie 2022, puteti afla informatii oficiale despre comanda, accesand acest link.

Initial

Deocamdată, Starlink este disponibil doar în versiunea beta în Statele Unite. În Romania, Starlink a obținut autorizațiile esențiale si pe site-ul web putem vedea deja anumite zone din Bucuresti , dar firma nu a dezvăluit încă data sosirii Starlink în Romania. Cu toate acestea, este posibil să vă înregistrați acum pe Starlink.com pentru a afla când serviciul va fi disponibil în Romania. Președintele Starlink, Gwynne Shotwell, a indicat că serviciul va fi pe deplin funcțional în septembrie 2021 , când 1.800 de sateliți își vor atinge orbita operațională.

In Statele Unite, clienții beta își plătesc abonamentul pentru 99 USD. Ne imaginăm un preț de aceeași comandă în euro. Acest preț nu include setul de conectare care ajunge la 499 USD și taxa de punere în funcțiune de aproximativ cincizeci de dolari.

Constelația Starlink este în construcție. Dar, pe măsură ce numărul sateliților crește, crește și capacitățile constelației .

Primele teste de viteză independente efectuate în America de Nord arată că lățimea de bandă este în medie de aproximativ 150 Mbps intr-un punct bun. Alții raportează cifre similare, deși mai mici. În medie, ne putem aștepta la o viteză între 50 și 150 Mbps .

Cu toate acestea, Elon Musk promite că în următoarele luni viteza medie va fi dublată la 300 Mbps cu o latență de aproximativ 20 ms .

Inițial, Elon Musk a prezentat Starlink ca un serviciu care permite în cele din urmă viteze de până la 1 Gbps în cel mai bun punct. Cu toate acestea, se pare că Starlink și-a revizuit obiectivele și intenționează să furnizeze în cele din urmă o conexiune la internet la 10 Gbps, care este la fel de mult ca cel mai rapid acces la internet de către consumatori prin fibră.

Cum functioneaza Starlink?

Starlink este prima constelație de sateliți care are ambiția de a oferi acces la internet de mare viteză la o latență foarte mică pe întreaga suprafață a globului. Pentru aceasta, SpaceX trebuie să pună pe orbită aproximativ 12.000 de sateliți pe orbită joasă până în 2025. În total, inclusiv cei 1.015 sateliți deja desfășurați de Starlink, există doar 2.000 de sateliți activi în jurul Pământului astăzi.

Și nu luăm în considerare autorizația de a lansa câteva zeci de mii de sateliți suplimentari. Până în prezent, singurii sateliți care furnizau acces la Internet erau plasați pe orbită geostaționară la o altitudine de 36.000 km. Acest lucru are avantajul de a putea acoperi o zonă mare cu un singur satelit. Dar acest lucru are și dezavantajul de a provoca în mod necesar o latență mare (> 600 ms) datorită altitudinii sale foarte mari, limitând în același timp capacitățile infrastructurii.

Pentru a evita acest lucru, Starlink preferă să plaseze un număr mare de sateliți pe orbită foarte aproape de Pământ . O primă flotă de sateliți (7.500 pe termen lung) este astfel planificată la o altitudine de 340 km. 1600 de sateliți trebuie plasați la o altitudine de 550 km. In cele din urma. 2800 de sateliți trebuie plasați la o altitudine de 1150 km. Conexiunea la internet a unui anumit utilizator este asigurată de o succesiune de sateliți care derulează la o frecvență înaltă.

Pentru a asigura coordonarea necesară prin această derulare, sateliții vor comunica între ei prin legătură laser. Comunicarea cu stațiile de bază și clienții are loc printr-un așa-numit sistem de antenă cu matrice fazată. Acestea pot direcționa semnalul fără a se deplasa. Cu toate acestea, un motor din vasul antenei ajută orientarea antenei pentru un semnal mai bun.

De ce echipament am nevoie?

Clienții Starlink primesc un kit de instalare extrem de ușor. Este compus dintr-o antenă motorizată cu antenă de control al fazelor, un cablu Ethernet lung cu PoE, un modem electrică care servește și ca injector PoE și un fel de comutator. La fel ca un router de formă triunghiulară.

Toate aceste elemente ajung deja conectate pentru simplitate. Instrucțiunile sunt destul de simple: așezați vasul în exterior, pe sol sau pe acoperiș – astfel încât să aibă o vedere clară asupra cerului. Deschideți smartphone-ul, conectați-vă la hardware și urmați instrucțiunile. Conexiunea este stabilită în câteva secunde.

Acest kit nu este gratuit – costă 499 USD.

Starlink functioneaza si in orase?

Pe hârtie, nimic nu împiedică Starlink să funcționeze în oraș. Cu toate acestea, această tehnologie este în general inadecvată pentru zonele dense, în timp ce este ideală în zonele slab populate sau rurale. Motivul este simplu: deoarece sunt mai aproape de pământ, fiecare dintre sateliții constelației acoperă o zonă destul de mică.

Cu toate acestea, în orașe, acest lucru îi poate determina pe clienți sa sature celula satelit. În plus, rata Starlink este în prezent semnificativ mai mare decât costul accesului la internet cu fibră. Așadar, putem spune fără a ne primi prea mult că nu va exista nicio întrebare de a vă abona la Starlink dacă locuiți în oraș.

Furnizarea accesului la internet este într-adevăr un fel de dans sincronizat și coordonat al sateliților care apar și dispar în fața antenei în fiecare secundă.

Dacă părăsiți această celulă, nu veți fi în locul potrivit pentru a primi internet de la unul dintre sateliții programați să vă servească. Prin urmare, nu veți mai avea acces la serviciu. Acest lucru înseamnă, prin urmare, pentru cei care intenționează să se mute în a doua lor casă să se bucure de internet din păcate, nu va funcționa .

Starlink subliniază că este o chestiune de geometrie și nu de restricție voluntară. Chiar dacă de facto, acest lucru pare să aranjeze bine serviciul, deoarece, așa cum am explicat mai sus, Starlink nu este potrivit pentru zonele puternic populate .

Cat de sensibil este Starlink la vreme?

Diferitele teste încep să fie suficient de numeroase încât să putem spune că Starlink este relativ insensibil la vreme. Viteza poate scădea ușor în caz de ploi abundente, zăpadă, vânt puternic și alte evenimente meteorologice, dar nimic, în mod anormal pentru o conexiune satelit.

În plus, antena Starlink poate detecta zăpada . Apoi este activat un mod specific pentru a o topi, pentru a curăța cât mai mult vederea spre cer, ceea ce îi întărește rezistența la elemente. Cu toate acestea, Starlink notează în paginile sale de ajutor că, în caz de ninsori abundente, va fi necesar să se asigure că zăpada nu s-a acumulat prea mult în jurul vasului.

Ce acoperire are Starlink?

Deocamdată, așa cum a dezvăluit Elon Musk în urmă cu câteva luni, Starlink funcționează din punct de vedere tehnic doar în „latitudini mari” , adică în nordul Statelor Unite și al Canadei sau în Europa Centrală și de Nord pe această parte a Atlanticului. În timp, Starlink va deveni disponibil din ce în ce mai aproape de ecuator, până când vom putea vorbi cu adevărat de acoperire planetară.

Cu toate acestea, dacă explorăm exact acest subiect fascinant care este acoperirea Starlink, trebuie să luăm în considerare și aspectul său cinetic. Spre deosebire de antenele 5G care sunt fixe și a căror acoperire poate fi trasată pe o hartă, constelația sateliților Starlink este în continuă mișcare. Această hartă interactivă vă oferă o idee foarte detaliată a acoperirii peste tot în lume la un moment dat: