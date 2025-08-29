Steam Deck 2 întârzie: Valve vrea un salt real de performanță, nu un upgrade „cosmetic”

Dacă aștepți a doua generație de Steam Deck, s-ar putea să ai răbdare mult timp. Un cunoscut leaker de hardware, KeplerL2, a notat pe forumul NeoGAF că Steam Deck 2 nu ar ajunge înainte de 2028. Nu avem detalii concrete, dar afirmația merge în aceeași direcție cu mesajul transmis la apariția versiunii OLED: o nouă generație va veni doar când există un motiv serios de upgrade, nu doar o revizie minoră.

Lansat în 2022, Steam Deck a primit în 2023 versiunea OLED, cu ecran mai mare, baterie mai generoasă, APU puțin mai puternic, memorie mai rapidă și un ventilator mai eficient. Mulți au sperat atunci la un ritm anual de iterații. Suntem la final de 2025 și, oficial, nimic despre un model complet nou.

De ce nu se grăbește Valve

Logica e destul de simplă: Valve așteaptă un salt semnificativ al APU-urilor, adică un câștig de performanță care să se simtă în jocurile mari, într-un format compact. Practic, mingea e în terenul AMD. Fără un chip care să livreze mai multă putere în aceleași limite de consum și temperatură, un „Deck 2” ar risca să fie doar o ediție S, nu o generație nouă.

Strategia seamănă cu ce vedem la Nintendo, Xbox și PlayStation, unde ciclurile mari de reînnoire sunt la 6–7 ani. E o abordare opusă lumii PC, unde apar constant procesoare și GPU-uri noi. Pentru Valve, avantajul e clar: stabilitate pentru dezvoltatori și pentru ecosistem. Dezavantajul? Răbdarea fanilor, în contextul în care piața s-a umplut între timp de portabile similare de la MSI, Lenovo și Asus, val alimentat exact de progresele AMD la capitolul APU.

Între timp, ce faci ca utilizator? Versiunea OLED rămâne un upgrade real față de modelul inițial: ecran mai bun, autonomie mai lungă, răcire și memorie îmbunătățite. Dacă te tentau aceste plusuri, ele există deja pe piață; dacă așteptai un salt mare de performanță, semnalele din piață spun că nu e după colț.

Pentru publicul de la noi, decizia se reduce la modul în care joci efectiv. Dacă vrei portabil cât să-ți duci biblioteca de PC în deplasări și să te joci comfortabil indie-uri sau AAA-uri cu concesii de setări, Steam Deck OLED își face treaba fără bătăi de cap. Dacă însă vânezi frame-uri în plus în titlurile cele mai grele, așteptarea unui „Deck 2” ar putea deveni frustrantă, mai ales dacă orizontul se mută către 2028.

Piața a arătat că există poftă de joc în format portabil, iar Steam Deck a pornit valul. Tocmai de aceea, decizia Valve de a nu forța o generație nouă fără un salt tehnologic consistent pare prudentă. Nu e cea mai romantică veste pentru entuziaști, dar e genul de mișcare care, dacă va livra acel „wow” promis, va avea sens când se va întâmpla. Până atunci, adevărata întrebare nu e „când apare Steam Deck 2?”, ci „ce compromisuri ești dispus să faci azi pentru modul în care te joci mâine”.