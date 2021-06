Steam Summer Sale a inceput: Top jocuri de cumparat

Steam Summer Sale a început. De astăzi, mii de jocuri sunt la reducere până pe 8 iulie 2021. Puteți găsi detaliile mai jos.

Perioada de reduceri foarte asteptata de la Steam a început. Ca întotdeauna, Steam Summer Sale s-a lansat in timpul verii, jucatorii au acum ocazia de a achizitiona jocuri mai ieftine din magazinul Steam.

Când ne uităm la reduceri, putem vedea că mii de jocuri ca sunt în vânzare. Aici Puteți accesa pagina cu toate reducerile de pe Steam. Reducerile vor continua până pe 8 iulie 20:00 . Mai jos, puteți găsi link-urile jocurilor care sunt în vânzare, nu jocurile care sunt direct în vânzare ci în funcție de genuri.

Reduceri Steam după gen

Sport și curse

Joc de rol

Science Fiction

Open World

Aventura și casual

Acțiune

Simulare

Strategie

Horror

Anime

Supravieţuire

Roguelike

Spaţiu

Mister și detectiv

Creați-vă destinul

În afară de reduceri, Steam a luat un ton diferit în concept ca întotdeauna. Cu titlul “Creați-vă destinul”, Steam a început și un mic eveniment. Detaliile evenimentului sunt următoarele:

Este clar că ești un erou, pentru că toată lumea te numește erou. Dar ce fel de erou ești? Vânzarea din acest an nu este doar o vânzare obișnuită cu reduceri mari, vânzarea din acest an se va confrunta cu provocările povestirilor scurte și veți finaliza fiecare poveste făcând o alegere. Aceste alegeri vor fi folosite și pentru a determina ce fel de erou vei fi. Alegeți una dintre cele două acțiuni diferite în fiecare dintre cele paisprezece povești „Craft Your Destiny” pe care le veți întâlni în vânzare și veți primi un autocolant animat pentru decizia dvs. După finalizarea tuturor poveștilor, veți primi unul dintre cele cinci ecusoane unice care reflectă destinul vostru. Așa că începeți să alegeți! Toate articolele trebuie achiziționate înainte de ora 20:00 CEST din 8 iulie 2021, când se încheie reducerea de vară .

De aici, de asemenea, puteți accesa pagina evenimentului . Puteți vedea prețurile unor jocuri prezentate în galeria de mai jos .

Top jocuri de cumparat

Borderlands 3: $49.99 $29.99 pe Steam

$29.99 pe Steam Cities: Skylines: $29.99 $7.49 pe Steam

$7.49 pe Steam Tabletop Simulator: $19.99 $9.99 pe Steam

$9.99 pe Steam Metal Gear Solid V: The Phantom Pain: $19.99 $5.99 pe Steam

$5.99 pe Steam Planet Coaster: $44.99 $11.24 pe Steam

$11.24 pe Steam The Elder Scrolls V: Skyrim Special Editipe: $39.99 $15.99 pe Steam

$15.99 pe Steam Titanfall 2: $29.99 $9.89 pe Steam

$9.89 pe Steam Dark Souls III: $59.99 $14.99 pe Steam

$14.99 pe Steam Grand Theft Auto V: $29.99 $14.99 pe Steam

$14.99 pe Steam The Sims 4: $39.99 $19.99 pe Steam

$19.99 pe Steam Tekken 7: $39.99 $9.99 pe Steam

$9.99 pe Steam Ni no Kuni II: Revenant Kingdom: $59.99 $17.99 pe Steam

$17.99 pe Steam Ace Combat 7: Skies Unknown: $59.99 $19.79 pe Steam

$19.79 pe Steam The Witcher 3: Wild Hunt: $49.99 $14.99 pe Steam

$14.99 pe Steam Portal 2: $9.99 $1.99 pe Steam

$1.99 pe Steam Resident Evil 2: $39.99 $19.99 pe Steam

$19.99 pe Steam Celeste: $19.99 $9.99 pe Steam

$9.99 pe Steam Two Point Hospital: $34.99 $11.89 pe Steam

$11.89 pe Steam Dead by Daylight: $19.99 $7.99 pe Steam

$7.99 pe Steam Total War: Warhammer 2: $59.99 $20.39 pe Steam

$20.39 pe Steam Fallout 4: $29.99 $8.99 pe Steam

$8.99 pe Steam Sid Meier’s Civilizatipe 6: $59.99 $14.99 pe Steam

$14.99 pe Steam XCOM 2: $59.99 $14.99 pe Steam

$14.99 pe Steam Mortal Kombat 11: $49.99 $19.99 pe Steam

$19.99 pe Steam A Plague Tale: Innocence: $44.99 $15.29 pe Steam

*Preturile sunt in dolari americani, deci nu in euro, pentru cei ce vor vedea diferenta de pret.

Acestea fiind spuse, voi ce alte recomandari de jocuri aveti si ce doriti sa cumparati in aceasta perioada?