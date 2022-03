In ultima vreme, au avut loc tot mai multe accidente la nivel national, iar multe dintre ele s-au soldat cu pierderi de vieti omenesti sau cu distrugerea iremediabila a autoturismelor conduse. Astfel, desi legea obliga soferii la incheierea unor asigurari solide care sa ajute la depasirea momentelor de acest tip, totusi, aceste polite nu sunt suficiente. Se impune, asadar, o mica cercetare in vederea incheierii unei polite care sa asigure acoperirea situatiilor neprevazute, ce pot aparea la volan, a unui produs complet si modular.

Daca te afli intr-o astfel de situatie si simti ca vrei sa fii bine protejat, iar viata ta sa se desfasoare in liniste, lipsita de un stres suplimentar, trebuie neaparat sa cercetezi cu atentie ofertele care se remarca prin produse si servicii de calitate. Investitiile accesibile si reducerile, facilitatile pentru plata primei, promptitudinea in procesul de solutionare a daunelor, decontarea rapida sunt doar cateva dintre caracteristicile asigurarii facultative CASCO Masina mea.

Iata ce trebuie sa stii despre polita care te poate pune la adapost de situatiile neprevazute!

Este important de stiut ca asigurarea aceasta se adreseaza persoanelor fizice si juridice care detin automobile cu o vechime de pana in 10 ani, clientilor ce le folosesc in scop personal sau de business, dar si celor care sunt interesati de acoperiri suplimentare, avand nevoie de siguranta ca totul va fi bine in eventualitatea in care se vor intalni cu incidente si accidente nedorite pe sosea sau in parcare:

Printre riscurile acoperite se numara cele pentru avarii sau pentru accidente suferite de persoane aflate in autoturism, inclusiv la adresa conducatorului auto. Astfel, daca vrei sa te simti relaxat in ce priveste integritatea masinii, asigurarea CASCO Masina mea de la Gothaer acopera pagubele produse de ciocniri, loviri, izbiri, caderi in apa sau in prapastie, caderea unor corpuri mobile, deraparea si rasturnarea masinii, dar si pe cele provocate de incendii, traznete, explozii, ploi torentiale, grindina, furtuna, uragan, avalanse de zapada, cutremure, inundatii etc.;

Optional, se vor pot acoperi si alte riscuri, cum ar fi furtul autoturismului sau a unor parti din acesta, pierderea sau furtul cheilor, distrugerea sau avarierea masinii de catre alte persoane necunoscute, chiar si in perioada in care este parcat, dar si de avarierea ei de catre actiunile animalelor salbatice (inclusiv a soarecilor), pentru circulatia in afara drumurilor publice, infiltrarea apei la motor;

Sunt acoperite daunele ce sunt produse de actiunea unor alti soferi ce se afla la volan cu incuviintarea proprietarului, pagubele la suprafetele vitrate, pentru pierderea si furtul cheilor, decontarea cheltuielilor cu Asistenta Rutiera de urgenta. Foarte important de mentionat este si faptul ca asigurarea acopera tot teritoriul Europei si partea asiatica a Turciei.

In concluzie, daca vrei sa te bucuri de o asigurare excelenta, care sa te puna la adapost de diferite evenimente neprevazute, in cele mai mici detalii, informeaza-te atent cu privire la Asigurarea CASCO Masina mea si vei avea posibilitatea sa alegi riscurile pe care vrei sa ti le acopere.

Sursa foto: Shutterstock.com