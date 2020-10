Sticla sparta si vopsea decojita: iPhone 12 are deja probleme

iPhone 12 a tocmai a sosit în mâinile la bloggeri, și site-uri de specialitate din întreaga lume, ajunge la magazine pe piețele din Statele Unite, China și regiuni din Europa și Oceania. Odată cu așteptarea lansării noilor smartphone-uri Apple și cu recenziile pozitive , există totuși rapoarte despre primele probleme.

Potrivit site-ului Gizmochina, cel mai îngrijorător anunt a venit de la un blogger chinez numit Lie Feng. A vizitat un Apple Store local și a observat că mai multe dintre dispozitivele din vitrină erau destul de uzate, cu defecte vizibile pe laterale – ceea ce poate indica faptul că vopseaua care acoperă marginea metalică a dispozitivului nu poate rezista la o intensitate mare de contact.

Magazinele din China au fost aglomerate de la sosirea modelului și, pe toate piețele pe care a sosit iPhone 12, cererea pare mai mare decât cea înregistrată la momentul iPhone 11 .

Al doilea raport vine de la Max Weibach, un veteran jurnalist specialist care lucrează pentru AndroidPolice . Sâmbăta trecută (24), a publicat pe profilul său de pe Twitter o imagine care prezintă sticla care protejează modulul camerei pe spate deja spart.

Potrivit acestuia, telefonul nici nu a căzut și nici nu a fost lovit direct. “L-am pus literalmente pe o masă poziționată în jos și, când m-am uitat la el, sticla a fost spartă.”, explică el.

What in the actual fuck. My phone didn’t fall, drop, or do anything anywhere. I literally placed it on a table face down and when I look at it, the glass is broken.

I’m fine admitting when I break something, this WAS NOT me. pic.twitter.com/b6alnPpxVs

— Max Weinbach (@MaxWinebach) October 24, 2020