Apple a lansat AirPods Max 2: anulare a zgomotului mai bună, audio lossless și funcții inteligente noi

Apple a lansat AirPods Max 2, noul model din seria sa de căști over-ear, și aduce o actualizare importantă pentru o gamă care nu a primit până acum toate funcțiile introduse treptat în restul familiei AirPods. Noul model păstrează direcția premium a seriei, dar vine cu îmbunătățiri clare pentru sunet, apeluri, productivitate și creație de conținut.

AirPods Max 2 sunt construite în jurul cipului H2, iar Apple spune că acesta lucrează împreună cu noi algoritmi audio computaționali pentru a oferi o experiență mai bine controlată în aproape toate scenariile de utilizare. Accentul cade pe anularea zgomotului, pe calitatea redării și pe o suită mai largă de funcții inteligente care până acum nu erau disponibile pe acest model.

Anulare a zgomotului mai eficientă și un mod Transparență mai natural

Cea mai importantă schimbare anunțată de Apple este legată de anularea activă a zgomotului. Compania afirmă că AirPods Max 2 pot oferi o performanță de până la 1,5 ori mai eficientă față de generația anterioară, datorită cipului H2 și noilor algoritmi de procesare audio.

Apple spune că această îmbunătățire se face simțită mai ales în medii zgomotoase, acolo unde sunetele ambientale puternice pot afecta serios experiența de ascultare. Sunt menționate zgomote precum cele din avion sau din trenurile de navetiști, iar scopul este o experiență mai izolată pentru muzică, muncă și întâlniri.

Compania a actualizat și modul Transparență. Cu ajutorul unui nou algoritm de procesare a semnalului digital și al unor microfoane optimizate pentru H2, sunetele din jur ar trebui să fie redate mai natural, astfel încât utilizatorul să audă mai realist ce se întâmplă în jurul lui.

Sunet mai clar și suport pentru audio fără pierderi

Pe partea de redare, AirPods Max 2 primesc un nou amplificator HDR. Apple susține că acesta contribuie la un sunet mai clar, la un răspuns al basului mai precis și mai constant și la frecvențe medii și înalte mai naturale.

Compania vorbește și despre o poziționare mai exactă a instrumentelor, ceea ce indică o prezentare mai bine definită a scenei sonore. În același timp, experiența audio spațială personalizată rămâne prezentă și pe noul model.

Una dintre noutățile importante este suportul pentru audio fără pierderi pe 24 de biți și 48 kHz atunci când căștile sunt conectate prin cablul USB-C inclus. Apple spune că această compatibilitate ridică nivelul experienței pentru muzică, filme și jocuri.

Un model orientat mai clar spre creatori și utilizare profesională

Suportul pentru audio fără pierderi cu latență ultra-scăzută extinde și zona de utilizare a căștilor. Apple spune că AirPods Max 2 pot oferi un flux de lucru mai potrivit pentru cei care lucrează în aplicații de producție muzicală precum Logic Pro.

Compania afirmă și că AirPods Max 2 sunt singurele căști care oferă audio spațial personalizat cu monitorizarea mișcării capului pentru producție și mixaj muzical atunci când este folosit un cablu USB-C. Mesajul este clar: noul model nu este gândit doar pentru consum de conținut, ci și pentru cei care creează.

Apple a introdus și suport pentru înregistrare audio la calitate de studio. Potrivit companiei, funcția se adresează unui public larg, de la jurnaliști și realizatori de podcasturi până la cântăreți și alți creatori de conținut care vor o textură sonoră mai naturală.

Funcții inteligente noi pentru seria AirPods Max

AirPods Max 2 aduc și o listă extinsă de funcții inteligente. Apple introduce pe acest model Adaptive Audio, Conversation Awareness, Voice Isolation și Live Translation, funcții care nu erau disponibile anterior în această serie.

Adaptive Audio, anularea activă a zgomotului și modul Transparență își pot ajusta automat nivelurile în funcție de mediul din jur. Ideea este ca utilizarea să devină mai fluidă, fără schimbări repetate făcute manual din setări.

Conversation Awareness reduce volumul conținutului ascultat și diminuează zgomotul de fundal atunci când utilizatorul începe o conversație cu cineva din apropiere. Voice Isolation pune accent pe vocea umană în timpul conversațiilor și reduce sunetele ambientale.

Live Translation, susținută de Apple Intelligence, este una dintre cele mai vizibile noutăți. Apple spune că funcția poate ajuta persoane care vorbesc limbi diferite să comunice față în față, deși precizează că disponibilitatea poate varia în funcție de regiune și limbă.

Control pentru cameră și interacțiuni extinse

O altă funcție nouă este controlul camerei prin Digital Crown. Utilizatorii pot face fotografii și pot porni sau opri înregistrarea video direct din căști atunci când folosesc aplicația Cameră de pe iPhone sau iPad sau aplicații terțe compatibile.

Apple mai adaugă o funcție de reducere a zgomotului puternic, gândită să păstreze caracterul conținutului ascultat în timp ce limitează zgomotul ambiental ridicat. În paralel, Volumul personalizat ajustează experiența audio în timp, în funcție de obiceiurile utilizatorului.

Compania spune și că utilizatorii pot răspunde la anunțurile Siri prin mișcări ale capului. Este un detaliu care completează direcția mai inteligentă în care se îndreaptă noua generație.

Materiale reciclate și culori noi

Apple a oferit și detalii despre partea de sustenabilitate. Potrivit companiei, toți magneții din AirPods Max 2 sunt fabricați din elemente de pământuri rare 100% reciclate.

Pernițele pentru urechi sunt realizate din poliester 100% reciclat. Apple mai spune că toate plăcile cu circuite imprimate proiectate intern sunt placate cu aur 100% reciclat și sunt lipite cu staniu, iar ambalajul este fabricat din hârtie 100% pe bază de fibre.

AirPods Max 2 vor fi disponibile în culorile midnight, starlight, portocaliu, violet și albastru. Apple a anunțat că precomenzile încep pe 25 martie, iar produsul va fi pus în vânzare la începutul lunii viitoare.