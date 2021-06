Stoc PS5: unde găsiți și să cumpărați Playstation 5 în 2021?

Stoc PS5 in Romania – După o epuizare rapidă a stocurilor de PS5 în faza de precomandă și o așteptare nesfârșită pentru ziua lansării sale, Sony Playstation 5 a ajuns într-adevăr în Romania. Dacă doriți să îl cumpărați de pe internet, trebuie să fiți foarte rabdatori, deoarece cererea este mare și stocurile sunt limitate.

Stoc PS5 de unde il putem cumpara online?

PS5 este în vânzare pentru 4.299 LEI și PS5 Digital Edition pentru 3.919 LEI acestea sunt preturi curente de pe QuickMobile, care in momentul de fata are cele mai bune preturi. Cele 2 console Sony sunt victime ale succesului unor magazine precum eMAG, Altex, QuickMobile, Evomag si asa mai departe. Nu stim mereu cand vor fi stocuri noi, dar vom ramane in alerta si puteti verifica cele mai bune magazine cand vine vorba de stocuri si preturi din lista de mai jos.

Disponibilitate PS5 in Romania

Disponibilitate PS5 Varianta Digitala in Romania

Alerte de stoc PS5 in 2021

A durat doar câteva minute până când PlayStation 5 a fost epuizat când a fost precomandat, dar și când a fost lansat în Romania. Deși unii l-au achiziționat, alții sunt încă în căutarea unei reveniri la stoc în 2021. Pentru acesta din urmă, vă explicăm cum să fiți avertizați pentru a nu rata returnarea stocului Playstation 5 .

Anumite site-uri comerciale care oferă PS5 spre vânzare au o „ alertă de stoc ” in care va permite sa fiti alertati în cazul unei noi disponibilități a consolei. Chiar dacă principiul variază oarecum de la un site la altul, manevrarea rămâne similară.

De asemenea din pacate sunt si magazine ce nu ofera o functie de alerta de stoc, pentru a vedea stocuri in timp real cel mai indicat este sa verificati site-ul in cauza frecvent.

Specificatii PS5

Noua consolă Sony oferă specificatii bune si încorporează componente premium care îi permit să furnizeze grafică de 8K cu Ray Tracing și audio 3D oferind jucătorilor o experiență unică de joc. Iată fișa tehnică detaliată a PS5.

SoC AMD Ryzen de a treia generație (7 nm)

Procesor Zen cu 2 până la 8 nuclee tactat la 3,5 GHz

GPU 10.28 TFLOPS AMD RDNA 2

Ray Tracing

16 GB RAM GDDR6 pe 256 de biți

Stocare internă SSD “ultra-rapid” de 825 GB cu o interfață cu 12 canale (5,5 GB / s Raw de la 8 la 9 GB / s comprimat)

Slot NVMe SSD

Disc USB

Motor audio revoluționar 3D

Un player de disc Blu-Ray 4K

Diferentele dintre cele doua modele de PS5

Nicio diferență uriașă între PS5 și PS5 Digital Edition, cu excepția faptului că primul are un player Blu-Ray, în timp ce al doilea nu. Aceasta este singura diferență tehnică dintre cele două modele. Într-adevăr, caracteristicile lor sunt similare și niciuna nu este mai puternică decât cealaltă. Ambele console vor rula jocuri la 4K / 60FPS. În ceea ce privește prețul, versiunea cu cititor de disc-uri este mai scumpă, există o diferență de 100€.

Playstation 5 Play Station 5 Editia Digitala CPU – CPU Zen cu 8 nuclee de 3,5 GHz (frecvență variabilă)

– Scris pe SoC AMD Ryzen a 3-a generație 7nm – CPU Zen cu 8 nuclee de 3,5 GHz (frecvență variabilă)

– Scris pe SoC AMD Ryzen a 3-a generație 7nm GPU – AMD RDNA 2 cu o putere de 10,28 TFLOPS cu Ray Tracing

– Scris pe AMD Ryzen a 3-a generație SoC 7nm – AMD RDNA 2 cu o putere de 10,28 TFLOPS cu Ray Tracing

– Scris pe AMD Ryzen a 3-a generație SoC 7nm Arhitectura GPU RDNA 2 optimizat RDNA 2 optimizat Memorie / Interfață 16 GB GDDR6 / 256-bit 16 GB GDDR6 / 256-bit Lățime de bandă de memorie 448 GB / s 448 GB / s Stocare internă SSD de 825 GB SSD de 825 GB Lățime de bandă de stocare 5,5 GB / s (Raw), 8-9 GB / s (comprimat) 5,5 GB / s (Raw), 8-9 GB / s (comprimat) Stocare detasabila Slot NVMe SSD în format Card CF Slot NVMe SSD în format Card CF Suport de stocare externă Suport pentru hard disk-uri externe prin USB Suport pentru hard disk-uri externe prin USB Unitate optică Blu-ray 4K UHD Nu

Care sunt accesoriile pentru PS5?

După ce a dezvăluit prețul și data lansării PS5 , Sony a publicat prețurile diferitelor accesorii PS5 care sunt compatibile cu consola. Prețurile variază de la 29,99 € pentru telecomandă și stația de încărcare a controlerului DualSense 5, până la 99,99 € pentru noile căști fără fir PULSE 3D. Iată o recapitulare rapidă: (preturi in euro, in moneda nationala din Romania, acestea variaza foarte mult de la magazin la magazin si am ales sa le lasam in euro)