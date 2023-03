Stranger Things 5: David Harbour a dezvăluit când vor începe filmările!

Știm de ceva vreme că Stranger Things se va încheia cu al 5-lea sezon, iar acum avem câteva informații interesante. Încă o dată, David Harbour, alias „Jim Hopper”, a fost la Middle East Film & Comic Con din Abu Dhabi și a dezvăluit exact când vor începe filmările.

După cum a declarat în mod expres, el se pregătește pentru inceperea filmarilor, deoarece va fi din nou pe platourile Netflix în vară. Da, Stranger Things 5 ​​va fi filmat în timpul verii.

Declarațiile sale au fost următoarele:

Ne îndreptăm încet spre sezonul 5. Mai am câteva luni de antrenat. Vom începe filmările în iunie și da, va fi ultimul sezon. M-am antrenat destul de mult când filmam sezonul 4. Hopper se afla atunci într-o poziție dificilă, în închisoare în Rusia. Era un tip complet diferit atât fizic, cât și psihic. Dar acum s-a întors în orașul natal, este în America și mănâncă cheeseburgeri. Deci este bine hrănit…

David Harbour a declarat anterior că acum este momentul potrivit pentru a încheia seria și a explicat următoarele despre final:

Lucrul amuzant este că, când am început acest serial, nu mi-am dorit niciodată să se termine. De aceea iubesc acest serial. Ar fi grozav chiar dacă nu aș fi în el. Au trecut aproape nouă ani de când am filmat sezonul 1 și cred că acum este timpul să se termine. Toate acestea vor fi dulci-amărui, dar toți am crescut.