Stranger Things Sezonul 5: Promisiunea de a Nu Repeta Erorile Game of Thrones

Sezonul final al Stranger Things, unul dintre cele mai populare seriale de pe Netflix, este așteptat cu nerăbdare, dar și cu o oarecare aprehensiune de către fanii săi. Mulți se tem că finalul seriei va avea aceleași probleme ca și finalul Game of Thrones. Cu toate acestea, într-un interviu recent cu Variety, regizorul Dan Trachtenberg a reușit să calmeze unele dintre aceste temeri.

Trachtenberg, care va regiza un episod din sezonul 5 al Stranger Things, a subliniat că seria nu va urma arcul narativ al Game of Thrones, unde acțiunea scădea în intensitate în mijlocul sezonului pentru a atinge apogeul în ultimele episoade. În schimb, regizorul a insistat că vor exista povești captivante pe tot parcursul sezonului, afirmând că „va fi rock and roll pe tot parcursul sezonului”. Această referință la rock and roll nu este doar metaforică; Trachtenberg a sugerat că coloana sonoră a anilor ’80, specifică seriei, va continua să joace un rol central.

Compararea finalului Stranger Things cu cel al Game of Thrones este naturală, având în vedere reacția mixtă pe care a primit-o acesta din urmă. Cu toate acestea, asigurările lui Trachtenberg oferă fanilor o rază de speranță pentru o concluzie satisfăcătoare. Publicul devotat al Stranger Things a urmărit personajele seriei crescând și evoluând timp de aproape un deceniu și, probabil, așteaptă cu nerăbdare rezolvarea călătoriilor lor.

Pe măsură ce seria se apropie de ultimul său capitol, actorii au reflectat și ei asupra acestui moment dulce-amar. Joe Keery, cunoscut pentru rolul său ca Steve Harrington, și-a exprimat sentimentele mixte într-un interviu acordat Women’s Wear Daily. El a recunoscut că este dificil să își ia adio de la o serie care i-a modelat cariera, dar că a venit momentul să pună capăt poveștii. La fel, David Harbour, care interpretează rolul lui Jim Hopper, și-a exprimat entuziasmul de a contribui la ultimul sezon al seriei, comparându-l cu un sprint palpitant spre linia de sosire.

Sursa: PhonAndroid