Apple scumpește Apple Music și Apple One. Family sare cu trei dolari dintr-un foc

Plătesc Apple Music de ani buni, așa că vestea m-a prins direct la portofel: Apple a scumpit de azi abonamentele de muzică în Statele Unite și în alte țări. Planul individual urcă de la 10,99 la 11,99 dolari pe lună, iar explicația oficială, transmisă publicației 9to5Mac, sună sec: au crescut costurile de licențiere, deci crește și abonamentul.

E prima majorare pentru Apple Music după aproape patru ani. Ultima dată s-a întâmplat în octombrie 2022, când planul individual a trecut de la 9,99 la 10,99 dolari. Între timp, Apple a tot umblat la prețuri prin restul ogrăzii: Apple TV s-a scumpit în octombrie 2023, odată cu Apple Arcade, News+ și pachetele Apple One aferente, apoi încă o dată în august 2025. Muzica rămăsese, până azi, neatinsă.

Noile prețuri lunare arată așa:

Apple Music Individual: 11,99 dolari (de la 10,99)

11,99 dolari (de la 10,99) Apple Music Family: 19,99 dolari (de la 16,99)

19,99 dolari (de la 16,99) Apple Music Student: 6,99 dolari (de la 5,99)

6,99 dolari (de la 5,99) Apple One Individual: 19,95 dolari (neschimbat)

19,95 dolari (neschimbat) Apple One Family: 27,95 dolari (de la 25,95)

27,95 dolari (de la 25,95) Apple One Premier: 39,95 dolari (de la 37,95)

Rețineți saltul de la Music Family, trei dolari dintr-un foc, pentru că e cifra care contează mai jos.

Licențe scumpe sau doar momentul potrivit?

Partea cu licențele o cred pe jumătate. Casele de discuri chiar au strâns șurubul la negocieri în ultimii ani, asta nu e un secret în industrie. Dar nu mi se pare deloc întâmplător că Apple mută abia după ce Spotify și-a scumpit propriile abonamente la începutul anului. Când rivalul ridică primul prețul, ai spațiu să-l urmezi fără să pierzi clienți, iar Apple a folosit fereastra asta fără să clipească. Partea care mă amuză e că Apple ironizase public scumpirile Spotify pe rețelele sociale; gluma a ținut fix până la propriul comunicat.

Chiar și așa, Apple Music rămâne mai ieftin decât Spotify, cel puțin pe piața americană. Deocamdată.

Ce înseamnă pentru România

Anunțul acoperă Statele Unite și „alte țări”, fără o listă clară. Nu am un răspuns sigur dacă și când ajunge valul la abonamentele plătite în lei, dar istoricul nu lasă loc de prea mult optimism: majorarea din 2022 s-a propagat, în timp, cam peste tot. Iar pentru cine plătește Family la noi, creșterea de aproape 18% din SUA e procentul de urmărit, nu suma în dolari.

Cât despre Apple One, recunosc că sunt împărțit. Matematic, pachetul încă bate abonamentele luate separat, cu condiția să folosești serios măcar jumătate din ce conține. Practic, cunosc puțini oameni care chiar o fac, iar fiecare rundă de scumpiri subțiază argumentul. La 27,95 de dolari pe lună pentru Family, pachetul începe să semene cu abonamentul la sală plătit din ianuarie: sună excelent pe hârtie, doar că trebuie să și mergi.

Aș zice că urmează un tipar deja familiar. Spotify crește, Apple crește, iar peste doi-trei ani reluăm discuția de la un prag și mai sus. Streamingul a pornit ca alternativa ieftină la CD-uri și la piraterie; drumul înapoi spre „scump” tocmai s-a deschis oficial.