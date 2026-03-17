Orange anunță modificări în serviciile TV și extinderea rețelei de cablu

O parte dintre abonații Orange Communications, compania care a preluat fostul Telekom Romania Communications, au observat în ultimele zile o notificare afișată direct pe ecranele televizoarelor. Mesajul a apărut peste imaginea canalului PRO TV HD și anunța modificări care urmează să fie aplicate serviciilor de televiziune furnizate de operator.

Potrivit informațiilor transmise utilizatorilor, actualizarea va fi făcută începând cu 18 martie 2026. Mesajul nu intră în toate detaliile tehnice ale schimbării, dar oferă câteva instrucțiuni clare pentru situațiile în care semnalul TV nu mai este disponibil imediat după intervenție.

Abonații care constată lipsa semnalului sunt îndrumați să selecteze canalul 1 și să aștepte aproximativ 30 de secunde. Pentru utilizatorii care folosesc decodoare, recomandarea este repornirea echipamentului. Cei care urmăresc televiziunea prin module CI+ trebuie să facă o rescanare a canalelor, astfel încât lista de programe să fie actualizată corect.

Orange nu a prezentat deocamdată toate schimbările pregătite, însă indiciile apărute până acum trimit către o posibilă unificare a grilelor de programe dintre Orange Communications și Orange Romania. În prezent, cele două servicii TV au oferte foarte apropiate, dar există încă mici diferențe între listele de canale disponibile pentru clienți.

O astfel de unificare ar putea aduce o reorganizare a numerotării canalelor. În același timp, unele posturi ar putea apărea în ofertă, altele ar putea dispărea, iar anumite canale ar putea fi mutate pe alte poziții din grilă. Tocmai de aceea, operatorul recomandă rescanarea listei de programe după actualizare.

Primele semne ale acestei reorganizări au început deja să fie observate. În ultimele zile, în oferta Orange au apărut canale suplimentare în format HD, dar și câteva posturi în rezoluție 4K. Schimbările sugerează că operatorul continuă să lucreze atât la calitatea imaginii, cât și la diversificarea conținutului disponibil pentru abonați.

Modificările din zona TV vin la pachet cu planuri mai ample în segmentul serviciilor fixe. Orange a notificat și Consiliul Național al Audiovizualului în legătură cu extinderea rețelei de cablu în mai multe județe din România. Printre zonele vizate se află Prahova, Cluj, Constanța, Iași, Timiș, Sibiu, Bacău, Mureș și Galați.

Prin această extindere, compania își întărește prezența pe piața serviciilor fixe și încearcă să atragă noi clienți prin dezvoltarea infrastructurii de fibră optică și prin modernizarea serviciilor de televiziune. Actualizarea anunțată pentru 18 martie 2026 ar putea fi doar una dintre etapele acestui proces mai larg de reorganizare și extindere.

Până la apariția tuturor detaliilor oficiale, mesajul afișat abonaților arată clar că Orange pregătește schimbări cu impact direct asupra modului în care sunt recepționate și ordonate canalele TV. Pentru clienți, asta înseamnă că o simplă repornire a echipamentului sau o nouă scanare a canalelor poate deveni necesară imediat după actualizare.