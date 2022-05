Studioul din spatele Genshin Impact dezvăluie noul său RPG, Zenless Zone Zero

Hoyoverse își dezvăluie noul său joc Zenless Zone Zero, un viitor RPG de acțiune plin de acțiune.

Jocurile video se succed, adesea într-un ritm frenetic. RPG-urile sunt numeroase, există ceva pentru toate gusturile, în toate universurile și toate dificultățile. Astăzi, studioul căruia îi datorăm jocul Genshin Impact, își dezvăluie noul proiect. Zenless Zone Zero arată foarte promițător.

Hoyoverse își dezvăluie noul său joc Zenless Zone Zero

Dezvoltatorul Genshin Impact Hoyoverse lucrează la un nou proiect. Nu este un secret, informațiile sunt cunoscute de ceva timp, dar studioul a lansat recent primul trailer pentru acest Zenless Zone Zero. Acesta este un RPG de acțiune plasat într-un mediu urban modern. Atmosfera generală amintește, fără îndoială, de The World Ends With You sau chiar de Scarlett Nexus și îl cufundă pe jucător într-o lume populată de creaturi eterice, monstruoase dintr-o altă dimensiune. Un semn către Neon Genesis Evangelion, acțiunea se petrece în New Eridu, unul dintre puținele orașe care încă reușesc să reziste Etereului.

Un viitor RPG de acțiune plin de acțiune

În pielea unui „Proxy”, va trebui să aduni o bandă de aventurieri disparați pentru a merge să înfrunți acești monștri. Hoyoverse nu a specificat cum plănuiește să monetizeze Zenless Zone Zero, dar se pare că jocul are un sistem foarte asemănător cu cel care se găsește în prezent în Genshin Impact. Cu alte cuvinte, așteptați-vă să puteți plăti bani reali pentru a vă crește șansele de a obține unele dintre cele mai puternice personaje.

Zenless Zone Zero nu are încă o dată de lansare, dar vă puteți înregistra deja pentru a participa la beta închisă a jocului pe iOS sau PC, mergând direct pe site-ul oficial. Mai jos, trailerul cu pricina, pentru a va face o prima idee. Acum sper că Hoyoverse va comunica în curând mai multe informatii.