Sub 50 de lei sau peste 250 de lei: de ce difera atat de mult pretul unor grindere?

Traim intr-o lume in care diversitatea este pretuita. Autenticitatea si originalitatea reprezinta valori pe care toti oamenii sunt incurajati sa le adopte. Totodata, aceste principii nu se rasfrang doar asupra oamenilor, ci si asupra obiectelor. Astazi, poti gasi pe piata aproape orice iti poti imagina.

Insa ce te faci in momentul in care diversitatea devine coplesitoare? De exemplu, in cazul unor grindere exista discrepante majore de pret. Poti gasi atat unele sub 50 de lei, cat si unele care te vor costa peste 250 de lei. De ce se intampla acest lucru? Iata tot ceea ce este nevoie sa stii pentru a intelege diferentele de pret atunci cand vine vorba despre dispozitivele de maruntire a tutunului!

Sub 50 de lei

Nu tot ce este ieftin are o calitate indoielnica. Pentru a putea transforma experienta fumatului intr-o amintire de neuitat, producatorii de accesorii si echipamente special destinate iubitorilor de tutun s-au gandit la toate buzunarele.

Motivele pentru care sa alegi achizitionarea unui maruntitor de tutun sub 50 de lei sunt diverse. Nu doar posibilitatile financiare te-ar putea indemna catre unele grindere cu un pret mic.

Majoritatea celor care sunt incepatori in lumea fumatului opteza pentru accesoriile mai putin costisitoare. In general, dispozitivele de acest fel sunt din plastic, cu dinti piramidali, capac magnetic si compartiment de depozitare. Acestea pot fi cu usurinta transportate chiar in portofel si sunt ideale pentru cei cu dor de duca.

Intre 50 si 250 de lei

In aceasta categorie de pret se incadreaza cele mai multe modele de grindere. Poti alege intre diverse materiale de fabricatie (lemn, ceramica, metal sau aluminiu), intre diferite dimensiuni sau structuri (cu 2, 3 sau 4 parti). Este aproape imposibil sa nu gasesti in aceasta categorie dispozitivul de maruntire a tutunului care sa ti se potriveasca manusa!

Daca ti se pare ca sunt prea multe modele si nu stii care sunt criteriile dupa care sa iti dai seama de ce anume ai nevoie, nu ezita sa discuti cu un specialist din cadrul www.legalizeit.ro.

Peste 250 de lei

Tipurile de grindere care au aceste preturi sunt destinate adevaratilor iubitori ai fumatului. Ce anume determina ca un dispozitiv de maruntit tutunul sa coste sute de lei? E simplu! Calitatea premium a materialelor din care sunt fabricate si functionalitatea optima.

Grinderele “Kannastor” prezinta o inovatie unica: posibilitatea ca utilizatorul sa regleze gradul de maruntire a tutunului. Acest lucru este posibil datorita discurilor perforate care au o diferenta intre gauri care decide cat de fin poate ajunge materialul maruntit. Aceste grindere high class au cei mai puternici dinti care maruntesc si rafineaza tutunul.

Prin intermediul inelelor care reduc frectia, vei putea sa iti cureti dispozitivul mult mai usor, deoarece reziduurile de tutun nu se vor mai lipi. Pentru a putea sa il transporti cu usurinta, partile de sus si de jos pot fi dezasamblate si folosite drept recipiente de depozitare.

Prin urmare, ai de unde alege! Indiferent cat este dispus sa investesti in accesoriile care duc experienta fumatului la un alt nivel, cu siguranta vei gasi echipamentele de care ai nevoie. In acelasi timp, nu uita ca un astfel de cadou poate fi ideal pentru iubitorii de tutun!