Prima activitate de jocuri de noroc înregistrată poate fi urmărită din China antică, unde un joc similar cu keno a fost jucat cu peste 3.000 de ani în urmă. Grecii și romanii aveau, de asemenea, o dragoste profundă pentru jocurile de noroc, jocuri precum zarurile, cărțile și cursele de care fiind distracții populare. În Evul Mediu, diferitele forme de jocuri de noroc au fost răspândite în Europa, jocurile cu zaruri și cărți fiind deosebit de populare în rândul nobilimii. În secolul al XVII-lea, primele cazinouri au fost înființate în Italia și s-au răspândit rapid în toată Europa, oferind jocuri precum baccarat și ruletă. Introducerea aparatelor de slot la sfârșitul secolului al XIX-lea a marcat un punct de cotitură în industria jocurilor de noroc, deoarece a făcut jocurile de noroc mai accesibile publicului larg. Astăzi, jocurile de noroc rămân o activitate populară în întreaga lume, cu o mare varietate de jocuri și opțiuni de pariuri disponibile atât online care oferă inclusiv bonus bun venit, cât și în cazinourile fizice.

SUA

În Statele Unite, suma medie pariată de un parior obișnuit poate varia semnificativ, indivizii pariând diferite sume în funcție de preferințele lor, buget și tipul de activitate de jocuri de noroc. Când vine vorba de pariuri sportive, de exemplu, mulți pariori plasează pariuri cuprinse între 10 dolari și 100 de dolari per joc sau eveniment. Unii pariori ocazionali ar putea chiar să parieze sume mai mici, cum ar fi 5 dolari sau 10 dolari, în scopuri recreative. Pe de altă parte, pariorii sportivi profesioniști ar putea plasa pariuri mult mai mari, ajungând la mii sau chiar zeci de mii de dolari. În jocurile de noroc de cazino, aparatele de slot oferă o gamă largă de opțiuni de pariere. Jucătorii pot alege să parieze cât mai puțin, adica 0,01 dolari per rotire, cu potențialul de a-și crește pariurile la 1 dolar, 5 dolari sau chiar 10 dolari per rotire. Jocurile de masă precum blackjack sau ruleta atrag jucători care pot paria oriunde între 10 dolari și 100 de dolari per mână sau rotire. Jucătorii cu mize mari, adesea văzuți în sălile VIP exclusive, pot plasa pariuri în intervalul de la 500 de dolari la 10.000 de dolari sau mai mult pe mână. Biletele de loterie sunt, de asemenea, populare în rândul pariorilor obișnuiți, indivizii cheltuind de obicei de la 1 la 20 de dolari pe bilet, în funcție de joc și de potențialul premiu.

Canada

În Canada, suma medie pariată de un parior obișnuit este mai mică în comparație cu Statele Unite. Potrivit unui raport al Canadian Gaming Association, canadienii cheltuiesc în medie 557 de dolari pe an pe jocuri de noroc, ceea ce se ridică la aproximativ 47 de dolari pe lună. Raportul mai arată că 76% dintre adulții canadieni joacă jocuri de noroc, iar majoritatea banilor sunt cheltuiți pe bilete de loterie și carduri răzuibile. Suma medie cheltuită pe loterie și bilete răzuibile în Canada este de 311 de dolari pe an. Între timp, cazinourile și aparatele de slot reprezintă un procent mai mic din cheltuielile totale pentru jocurile de noroc. Jucătorii canadieni cheltuiesc în medie 96 de dolari pe an pe cazinouri și 77 de dolari pe sloturi. Jocurile de noroc online câștigă popularitate și în Canada, cu o medie de 100 de dolari pe an cheltuiți pentru jocurile online.

Regatul Unit

În Regatul Unit, suma medie pariată de un parior obișnuit reflectă cultura puternică a jocurilor de noroc a națiunii. Potrivit Comisiei pentru jocuri de noroc din Regatul Unit, randamentul total brut al jocurilor de noroc din țară a ajuns la 14,5 miliarde de lire sterline în 2019-2020. Această cifră include toate formele de jocuri de noroc, inclusiv pariurile online, pariurile sportive, cazinourile și loteriile. Cheltuiala medie anuală per adult în Marea Britanie este de aproximativ 650 lire, cea mai mare parte fiind alocată platformelor de jocuri de noroc online. De fapt, jocurile de noroc online au reprezentat 39% din piața totală a jocurilor de noroc din Marea Britanie, însumând 5,7 miliarde de lire sterline. Pariurile sportive sunt deosebit de populare, cu milioane de lire pariate pe diverse evenimente sportive de-a lungul anului. Suma medie cheltuită numai pentru pariuri sportive este estimată la aproximativ 150 de lire sterline pe an. Pe lângă platformele online, magazinele de pariuri fizice sunt predominante în Marea Britanie, permițând persoanelor să parieze pe o gamă largă de sporturi și evenimente. Pariorul mediu cheltuiește aproximativ 400 lire pe an la aceste unități. Loteriile contribuie, de asemenea, la peisajul jocurilor de noroc, Loteria Națională fiind o parte semnificativă a culturii britanice. Cheltuiala medie pe bilete de loterie este de aproximativ 120 lire pe an. Regatul Unit are o industrie a jocurilor de noroc bine reglementată, cu măsuri stricte în vigoare pentru a asigura jocul responsabil și pentru a proteja persoanele vulnerabile.

Australia

Australia este o altă țară în care jocurile de noroc sunt extrem de populare, australienii fiind printre cei mai mari jucători din lume. Conform statisticilor recente, suma medie pariată de un parior obișnuit din Australia este de aproximativ 1.200 de dolari pe an. Australienii cheltuiesc cei mai mulți bani pe curse de cai, cheltuielile medii anuale pe persoană fiind de aproximativ 650 de dolari. În plus, australienilor le place să joace la aparate de poker sau „pokies” și cheltuiesc în medie 600 de dolari pe an pentru această activitate. Loteria este o altă formă populară de jocuri de noroc în Australia, cu o cheltuială medie anuală de 350 de dolari de persoană. Guvernul Australiei reglementează intens industria jocurilor de noroc, cu legi și reglementări stricte în vigoare pentru a se asigura că industria este corectă și transparentă. În plus, guvernul folosește o parte din veniturile generate din jocurile de noroc pentru a finanța programe și inițiative sociale, cum ar fi asistența medicală și educația.

Concluzie

Suma medie pariată de un parior obișnuit variază semnificativ în diferite țări. Deși cifrele specifice pot fi diferite, este clar că jocurile de noroc sunt o industrie populară și profitabilă la nivel mondial. Ca și în cazul oricărei forme de divertisment, moderația este cheia. Mult succes !