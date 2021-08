Sunt SSD-urile importante pentru gaming? Cum poate acest dispozitiv de stocare sa imbunatateasca experienta din timpul jocului

Tehnologia din jurul jocurilor pe computer a parcurs un drum lung in doar cativa ani. Atat pe PC-uri, cat si pe console, stocarea a cunoscut progrese semnificative. Mai precis, unitatile SSD, care sunt mai ieftine, mai rapide decat HDD si, in general, mult mai puternice decat au fost vreodata. In ziua de astazi, iti poti cumpara un SSD de 2 TB la acelasi cost ca unul de 256 GB in urma cu cinci ani. Astfel, prin aceasta evolutie rapida, a fost deschisa o lume complet noua a spatiului de stocare, fiind benefica mai ales in lumea gaming-ului.

Iata care sunt avantajele utilizarii unui SSD de calitate, pentru o experienta excelenta in timpul jocului:

Primul si cel mai evident motiv pentru a cosidera un SSD este performanta sa superioara. Chiar si cele mai ieftine SSD-uri pot depasi HDD-urile. De asemenea, vei avea parte de timpi de pornire mai mari si viteze rapide de transfer de fisiere in cazul Windows, dar beneficiile jocurilor sunt in mare parte limitate la timpi de incarcare redusi. Timpii de acces si IOPS sunt vitali pentru un joc neted si neintrerupt. O unitate precum FireCuda de la Seagate ofera IOPS de top. Acesta este ceea ce face ca unitatea sa fie considerata rapida in utilizarea de zi cu zi; Incarcarea rapida a datelor. Functia de baza a unui SSD este aceea de a stoca, incarca si citi date intr-un mod extraordinar de rapid. In jocuri, acest lucru poate aduce cateva beneficii de luat in seama. De pilda, daca un joc trebuie sa extraga date din spatiul de stocare pentru a-ti arata anumite functii ale acestuia, exista sanse mari sa utilizeze un ecran de incarcare, astfel incat sa le poate folosi pe toate odata. Daca unitatea de stocare este un SSD care citeste si scrie date foarte repede, jocul poate aduce acele sincronizari mult mai rapid, ceea ce poate scurta dramatic lungimea oricarui ecran de incarcare din joc. Spre deosebire de HDD, SSD-urile ajuta la salvarea a cel putin cateva minute de incarcare in fiecare sesiune de redare;

In timp ce cresterea vitezei de incarcare a ecranului este evidenta pentru un SSD, cealalta fata a monedei este la fel de importanta – tot ce trebuie sa vezi in timpul jocului este incarcat simultan in timpul unuia dintre aceste ecrane, perfomanta acestuia nefiind intrerupta de cautarea in SSD. Actualizarea PC-ului cu un SSD nu va creste FPS-ul, dar poate avea ca rezultat o imbunatatire a unor titluri de tipul ‘open-world’. Cu toate acestea, pentru unele jocuri, datele trebuie incarcate din mers. Pretul avantajos. Desi multi prefera HDD-urile din acest punct de vedere, partea buna este ca pretul pe GB a inceput sa scada considerabil in ultimii ani in cazul SSD-urilor. Acum sunt disponibile tot mai multe variante performante, precum modelul 8T din seria Samsung 870 QVO, astfel ca cele lansate in anii trecuti pot fi cumparate fara sa cheltui prea multi bani. Deci, daca doresti sa ai parte de performanta, dar fara prea mari investitii, atunci comanda SSD la un pret avantajos de pe Forit.ro si bucura-te de o experienta excelenta si fara intreruperi in timpul jocului!

Drept urmare, daca esti gamer, nu exista cu adevarat niciun motiv pentru care sa alegi un hard disk ca unitate principala de sistem. Un SSD de calitate este mai rapid, mai receptiv si mai durabil decat un HDD. Astfel, experienta de joc va fi mai lina, mai receptiva si vei petrece mult mai putin timp privind pictograme care se incarca greoi.

Sursă foto: Shutterstock.com