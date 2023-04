Super Mario Bros. Movie devine cel mai de succes film bazat pe jocuri video

Super Mario Bros. Movie, primul film animat cu celebrul personaj Nintendo, a devenit cel mai de succes film bazat pe jocuri video din istorie, generând încasări de peste 500 de milioane de dolari în întreaga lume. În doar nouă zile de la lansare, pelicula a depășit recordul precedent de 358 de milioane de dolari deținut de Frozen 2.

Din cei 204 milioane de dolari încasați în primele cinci zile de la lansare, 146 de milioane de dolari au fost obținuți în weekendul de debut. Aceste cifre impresionante fac din Super Mario Bros. Movie cea de-a doua animație cu cel mai bun debut de weekend în America de Nord, după The Incredibles 2.

În afara granițelor Americii de Nord, filmul a reușit să strângă un impresionant total de 377 de milioane de dolari, stabilind astfel un nou record pentru cel mai mare debut global al unei animații. De asemenea, Super Mario Bros. Movie a devenit cel mai mare film lansat în 2023 până în prezent, depășind Ant-Man și Wasp: Quantumania, produs de Marvel.

Deși studioul Illumination este obișnuit cu succesul la box-office, datorită producțiilor Despicable Me și Minions, Super Mario Bros. Movie a reușit să devină filmul cu cel mai mare debut din istoria studioului. Cu toate acestea, acesta mai are mult până să ajungă la nivelul de succes al producțiilor Despicable Me 3 și Minions, care au generat fiecare peste un miliard de dolari.

În ciuda succesului răsunător, nici Nintendo, nici Illumination nu au anunțat încă o continuare a filmului. Cu toate acestea, dat fiind debutul impresionant și încasările care vor continua să crească în următoarele săptămâni, este posibil ca o continuare să fie în planurile celor două companii.

În concluzie, Super Mario Bros. Movie a dovedit că este un succes fără precedent pentru filmele bazate pe jocuri video și a reușit să aducă în atenția publicului o lume magică plină de aventuri și personaje indragite, care a fascinat generații întregi de jucători de-a lungul anilor.