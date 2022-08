Tableta Motorola Moto Tab G62 devine oficială

Motorola a dezvăluit noua sa tabletă numită Moto Tab G62. Tableta este însoțită de un procesor Qualcomm Snapdragon 680 cu 4 GB RAM și 64 GB spațiu de stocare. Pe lângă spațiul de stocare, se poate adăuga 1 TB cu suport pentru carduri microSD. Tableta vine din cutie cu sistemul de operare Android 12.

Moto Tab G62, care are o carcasă metalică, are un ecran LCD de 10,6 inchi. Acest ecran oferă o rezoluție de 2000 x 1000 pixeli. Există o cameră de 8 megapixeli atât pe partea din față, cât și pe spate a tabletei. Camera din spate are un unghi de vizualizare de 118 grade.

Moto Tab G62 vine într-o carcasă dual-ton și rezistentă la apă. O baterie de 7700 mAh oferă tabletei energia de care are nevoie. Această baterie cu suport de încărcare de 20 W este încărcată prin intrarea USB-C. are de asemenea mufa 3,5 mm pentru căști, patru difuzoare și suport audio Dolby Atmos.

Motorola Moto Tab G62 va fi disponibil pentru utilizatorii cu versiuni Wi-Fi și LTE. Prețul de vânzare indian al modelului Wi-Fi a fost stabilit la 15999 de rupii. Pentru versiunea LTE, este necesar să plătiți 17999 rupii. Tableta va fi pusă în vânzare pe 22 august.