Târgul de jocuri video E3 a fost anulat oficial

În urma mai multor anunțuri din partea unor mari editori și dezvoltatori de jocuri care se retrag de la Electronic Entertainment Expo (E3) din acest an, Entertainment Software Association (ESA) a anunțat că E3 din acest an va fi anulat.

Două surse au confirmat că ESA a trimis un e-mail în care anunță anularea a ceea ce a fost cândva un eveniment mamut, invocând „lipsa de interes susținut necesară” pentru a face posibil E3 din acest an.

ESA a emis o declarație oficială din partea lui Kyle Marsden-Kish, vicepreședintele global pentru jocuri ReedPop:

A fost o decizie grea din cauza întregului efort pe care noi și partenerii noștri l-am depus pentru a face posibil acest eveniment, dar a trebuit să facem ceea ce este potrivit pentru industrie și ceea ce este potrivit pentru E3. Înțelegem că companiile interesate nu aveau pregătite demo-uri jucabile și că problemele legate de resurse au făcut ca participarea la E3 în această vară să fie un obstacol pe care nu l-au putut depăși. Pentru cei care s-au angajat la E3 2023, ne pare rău că nu putem oferi spectacolul pe care îl meritați și pe care îl așteptați de la evenimentele ReedPop.

Deși în prezent nu se știe dacă vom vedea sau nu un E3 anul viitor, comunicatul de presă precizează că ReedPop și ESA vor continua să lucreze împreună la viitoarele evenimente E3. Site-ul oficial E3 arată, de asemenea, următoarea declarație:

Organizatorul târgului, ReedPop, anunță că E3 2023 nu se va desfășura așa cum era planificat în luna iunie, anulând atât evenimentele fizice, cât și cele digitale. Împreună cu Entertainment Software Association (ESA), ambele părți vor reevalua viitorul E3.

E3 din acest an ar fi fost primul eveniment fizic din 2019, cu un an înainte ca închiderile să devină obligatorii din cauza pandemiei globale. Creșterea prezentărilor online, cum ar fi Nintendo‘s Directs și Sony’s State of Plays, a redus nevoia companiilor de a organiza evenimente anuale la propriile facilități.

