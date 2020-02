Taxe de reziliere: SUNT ABUZIVE! Ce trebuie sa faceti pentru a nu le plati!

Atunci cand dorim sa reziliem un contract, suntem intampinati de taxe de reziliere, un termen pe care serviciile de telecomunicatii din Romania ni-l baga pe gat pentru a plati bani in plus, insa putem fi scutiti de aceasta taxa pentru ca este pusa in mod abuziv. Binteinteles, este dreptul tau daca alegi sau nu sa o platesti, insa, in acest articol iti voi oferi un ghid prin care puteti scapa de firma care va ofera servicii precum TV, abonamente de internet sau mobil, fara a mai plati 5% din lunile ramase, sau ce mai va cer ei.

Nu trebuie sa achitati taxe de reziliere

Am fost client Telekom de 7 ani, am avut plati la zi, am fost un client fidel, insa de la 85 de lei pe luna am ajuns intr-un final la 180 de lei, si am spus ca este de ajuns. Intr-adevar intre timp am mai achizitionat un abonament mobil cu un telefon, dar totusi costurile sunt foarte mari iar noi nu suntem obligati sa suportam maririle de abonamente mai ales cand acestea sunt peste noapte, daca ati semnat in contract o anumite suma, aceasta trebuie sa se respecte pana la terminarea contractului.

Initial am solicitat rezilierea telefonic, acest lucru a mers foarte greu, dupa 15 minute de asteptat sa fiu preluat de un operator, atunci cand au auzit ca este vorba despre o reziliere, am fost redirectionat, am asteptat 5 minute, apoi inca 5 minute pana mi-au fost oferite multe variante pentru a continua tot cu acestia, trebuie sa fiti fermi si sa nu va impolmoliti in ceea ce vi se spune pentru ca acestia vor incerca sa negocieze cu dumneavoastra. Cel mai bine este sa le spuneti ca nu va intereseaza nici o negociere si doriti doar sa stiti care sunt pasi de parcurs pentru a va rezilia contractul.

Le-am spus intocmai cum v-am spus si voua mai sus apoi m-au transferat catre un robot care mi-a spus doar detaliile, fara a mai putea ca eu sa intervin si sa spun ce si cum. Practic, dupa ce ca fac acest lucru in mod abuziv, companiile, anumite, nu toate, sunt si nesimtite, si aici nu vorbesc doar de Telekom.

Daca am vazut ca prin telefon nu am putut face nimic, am decis sa le trimit un mail in care am solicitat detaliile de reziliere si cum pot face acest lucru pe cale amiabila.

In cele din urma, peste cateva zile am primit si un mail, in care mi s-a explicat clar ca trebuie sa platesc 5% din valoarea lunara a abonamentului, adica daca mai am un an cu acestia din contract trebuie sa platesc 300 de lei, plus telefonul. Cu telefonul am inteles, ramn cu acesta, deci, este ok. Dar problema cea mai mare este ca acei 300 de lei + factura de 180 de lei care era la zi, aveau un total de 480 de lei, ceea ce ma deranjeaza sa platesc, pana la umra banii nu cresc in copaci.

Ce trebuie sa faceti pentru a rezilia un abonament si sa nu platiti taxele de reziliere?

In primul rand, va spun de la inceput ca cel mai simplu este de rezolvat prin mail, acum sa incepem cu pasii.

1. Incercati frumos sa reziliati, trimiteti un mail la operatorul cu care colaborati prin care va prezentati, oferiti toate informatiile despre dumneavoastra pentru a fi usor de operat si cereti politicos rezilierea.

2. Daca ati primi un raspuns pozitiv iar totul este usor din prima si nu trebuie sa mai platiti taxe de reziliere, ati scapat. Daca nu, si vi se cere abuziv taxele de reziliere, atunci trimiteti urmatorul paragraf fe mai jos, dar cu modificarile de rigoare.

”Buna ziua,

Subsemnatul [Numele dumneavoastra] cu domiciliul in [Oras/comuna cu judetul], Str. [X], nr. [X], cnp: [X], aferent contractului cu numarul :][X] , doresc rezilierea contractului deoarece grila dvs a fost modificata si anume au fost scoase canalele [X]([canale ce au fost scoase]) iar in momentul in care operatorul modifica contractul consumatorul are dreptul de a rezilia fara plata taxele abuzive.

Tarifele au fost marite de catre firma dvs ceea ce ma nemultumeste acest fapt venind din partea dvs.

Avand in vederea legea 193/2000 consumatorul are dreptul de a rezilia contractul cu orice firma de prestari servicii de telecomunicatii fara plata taxelor de despagubire.

Doresc rezilierea contractului pe cale amiabila fara plata taxelor de justa despagubire, iar daca nu voi primi un raspuns afirmativ din partea dvs ma voi adresa organelor compentente si voi face reclamatie catre ANPC.

Va multumesc si va rog sa-mi reziliati contractul.

Contact : ‭[X]

Astept raspuns din partea dvs.

O zi buna va doresc.”

NOTA: Casutele cu [X], trebuie completate dupa cum aveti dumneavoastra nevoie, cu datele dumneavoastra.

Acesta este un mail pe care l-am trimis celor de la UPC, in acest articol nu vorbesc doar despre Telekom, ci despre toate serviciile de telecomunicatii, daca aveti probleme, sa stiti cum sa procedati.

3. Ince cele din urma, asteptati raspuns, daca nici acum nu aveti un raspuns favorabil, trebuie sa ne adresam ANPC pentru ca aveti tot dreptul sa faceti acest lucru si cu siguranta veti castiga pentru ca, conform legii actuale:

LEGE: nr.193/2000 “Dreptul consumatorului la denuntarea contractului nu poate fi anulat sau conditionat de nicio clauza contractuala sau intelegere intre parti, in cazurile prevazute de lege, aceasta fiind considerata nula de drept. Drepturile partilor referitoare la o justa despagubire nu vor fi afectate in cazul denuntarii unilaterale”.

Daca doriti mai multe detalii despre aceasta lege, puteti intra aici si sa consultati pdf-ul care este pe site-ul oficial anpc.ro

4. Dupa cum am spus, acest punct este destinat celor ce au primit un raspuns nefavorabil, ei bine trimiteti mail la: [email protected] cu informatiile pe care le aveti in care instiintati ca dumneavoastra ati facut toate demersurile, si doriti sa reziliati numai ce vi se impun taxe abuzive, este foarte bine sa atasati si o poza sau dovezi cu cele ce vi s-au spus de catre serviciul de comunicatii.

In cele din urma veti pirmi un raspuns in felul urmator de la ANPC.

Nota* Imaginea nu imi apartine este luata prin o cautare cu Google Search/Image. Aceasta este una cu sens orientativ.

Povestea mea s-a terminat astfel. Dupa nu mai mult de 3 zile am fost instiintat de catre Telekom, ca cererea mea de reziliere a fost solutionata si ca urmare a faptului ca am fost un client corect, acestia sunt dispusi sa imi desfaca contractul fara a mai plati si alte taxe de reziliere.

Am mai facut acest lucru si cu Orange, prin raspunsul ANPC am primit si plata telefonului integrala de catre compania de telecomunicatii, chiar daca eu in mail am specificat ca sunt dispus sa platesc si resutl din plata terminalului, insa nu si taxe abuzive de reziliere.

Tu ai avut probleme cu rezilierea, vi s-au cerut taxe abuzive, va asteptam cu un raspuns la rubrica de comentarii in legatura cu acest lucru.

Daca doriti rezilierea cu unul dintre operatorii de telefonie mobile, TV sau internet, va urgam consultati link-uri de mai jos.

In cele din urma, recomand sa vorbiti mereu frumos dar sa nu va lasati pacaliti, daca ati plecat pe acest drum trebuie sa il tineti pana la capat, pentru ca acest drum va avea capcane de genul „va facem o oferta mai buna”, spuneti nu si treceti mai departe.

De asemenea daca doriti sa contactati pe unul dintre acestia va las mai jos si link-urile aferente pentru a reusi sa contactati aceste servicii prin telefon, mail sau fizic.

Acest articol nu este destinat doar pentru un operator anume, doresc sa nu intelegeti gresit, eu nu vreau sa va reziliati contractele fara motiv, nu doresc raul nimanui, acest articol este unul pur informativ, vrem ca legea sa fie lege iar drepturile noastre sa nu fie incalcate, mai ales cand vine vorba de persoane fizice.

Am lungit-o destul de mult cu acest articol dar sper ca v-a ajutat iar pe viitor sa stiti ce sa faceti, oricum, va puteti intoarce pe acest articol ori de cate ori doriti puteti cere ajutorul la rubrica de comentarii, noi va vom ajuta cu cea mai mare placere sa iesiti castigatori, chiar daca nu suntem avocati de profesie, ne respectam dreptul.