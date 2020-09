Cu ocazia IFA de la Berlin, editia 2020, TCL a anuntat lansarea unui numar mare de produse, printre care Movetime Family Watch. In spatele acestui nume se ascunde un ceas inteligent special, dedicat persoanelor in varsta.

Obiectivul principal al acestui ceas oferit de TCL este acela de a-l ajuta pe bunicul sau pe bunica sa isi pastreze independenta si asta in ciuda numeroaselor probleme de sanatate cauzate de inaintarea in varsta. Conform cabinetului Pew Research, o persoana in varsta din cinci din lume locuieste singura. Cu ceasul sau 4G, TCL funizeaza deci un numar de unelte care sa ii insoteasca in viata de zi cu zi.

Detectarea caderii si notificare prin care ii anunta ca nu si-au luat medicamentele. Movetime Family Watch regrupeaza tot ce am putea gasi la un ceas inteligent clasic. Cardiograf, monitorizarea somnului, monitorizarea activitatii. Insa, sa nu uitam ca a fost conceput special pentru persoanele in varsta. Butoanele sunt mai groase, icoanele mai mari si cadranul adaptat vederii persoanelor in varsta. Ecranul este AMOLED. Printre cele mai interesante functionalitati se numara detectarea caderii care alerteaza in urmatoarele 60 de secunde contactele de urgenta si le indica locatia. Ceasul analizeaza in egala masura frecventa cardiaca si previne persoanele in caz de anomalii sau de incetinire a ritmului cardiac. In plus, poate fi configurat pentru a ne aminti daca am uitat sa ne luam medicamentele. Pretul ceasului Movetime Family Watch este de 229 euro.