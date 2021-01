Care sunt cele mai bune telefoane Samsung? Dacă ești interesat să găsești un smartphone bun și ai ajuns la concluzia că Samsung este cel mai potrivit pentru tine, ai ajuns în locul potrivit. Pe această pagină vei afla care sunt cele mai bune telefoane Samsung, un ghid actualizat în ianuarie 2021 cu cele mai bune și cele mai recente modele din care poți alege.

Samsung este unul dintre cei mai apreciați producători de telefoane, care lansează dispozitive noi cu o mare regularitate, astfel încât multor persoane le este dificil să țină pasul. Scopul acestui ghid este tocmai pentru a te ajuta să găsești cea mai bună soluție, atât pentru nevoile pe care le ai, cât și în funcție de banii de care dispui.

Cum alegem cel mai bun telefon Samsung?

Pentru a te ajuta să alegi cel mai bun telefon Samsung, am decis să împărțim diferitele modele disponibile în prezent pe piață în cinci game de preț. Acest lucru va facilita, în funcție de bugetul pe care îl ai la dispoziție, alegerea produsului care corespunde cel mai bine cu nevoile tale.

Pe această pagină vei găsi doar smartphone-uri care sunt pe piață în România, pentru a te asigura că acestea sunt furnizate împreună cu o garanție disponibilă în țara noastră. Vei găsi atât modele lansate pe în 2020, cât și modele din 2019, deoarece în unele cazuri prețurile sunt cu siguranță avantajoase în raport cu performanțele oferite. Iar de alte ori, un telefon care a fost top de gamă poate oferi acum caracteristici mai bune decât gama medie actuală, totul la un preț foarte similar.

Fiind un ghid de cumpărare vom adopta criterii precise pentru a selecta cele mai bune telefoane Samsung:

În acest clasament introducem exclusiv telefoane testate și încercate direct de noi : acest lucru înseamnă că ne-au convins și că sunt bune. Toate dispozitivele din acest ghid sunt certificate de noi ca produse viabile

Cele mai bune telefoane Samsung sub 1000 de lei

În această secțiune am listat cele mai bune telefoane Samsung ieftine, smartphone-uri low-end pentru persoanele care nu au prea multe pretenții și care nu dispun de un buget consistent. Nu te aștepta la performanțe uluitoare sau la o cameră foarte performantă și nici să te joci jocuri grele.

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy A10 Dual Sim, 32GB, 4G, Black, Card 32GB inclus

Vezi cât costă



Samsung Galaxy A10 a ajuns în România în primavara anului 2019, fiind primul din gama Galaxy A, având, de altfel, și un un preț atractiv. Ecranul de 6,2 inch ne sugerează faptul că telefonul are dimensiuni mari: 155,6 x 75,6 x 7,9 mm dar nu exagerate, ergonomia nefiind afectată excesiv, în special datorită capacului din policarbonat. În cee ce privește aspectul ecranului, putem zice că este unul bine gândit deoarece are un decupaj pentru camera frontală, în formă de V, care oferă un raport ecran-corp generos. Bateria de 3.400 mAh este cu siguranță adecvată pentru ceea ce se află sub carcasă, și anume un ecran HD, procesor de 1.6 GHz și câteva camere care nu consumă prea mult, astfel încât autonomia este cu siguranță satisfăcătoare. Fiind modelul de bază din gama Samsung Galaxy A este normal să găsim o singură cameră de 13 megapixeli (f/1.9) camera pe spate. Fotografiile sunt plcăute, însă doar în preajma luminii, nu și noapte sau în spațiile închise și slab luminate, rezultatele fiind mai puțin convingătoare în cel de-al doilea caz.

Specificații suplimentare: procesor SAMSUNG Exynos 7 Octa 7884, 2GB memorie RAM și 32GB spațiu de stocare internă.

Samsung Galaxy A20e





Samsung Galaxy A20e Dual SIM, 32GB, 4G

Vezi cât costă



Acesta model și-a facăut apariția în România în mai 2019, venind în patru culori diferite pentru a provoca concurenții din această gamă de preț și cu un design modern. Dimensiunile sunt foarte compacte, 147,4 x 69,7 x 8,4 mm, în principal datorită ecranului de 5,9 inch. Ergonomia este, prin urmare, excelentă, iar designul este, de asemenea, de invidiat, având în vedere prețul produsului. Deși cei 3.000 mAh sugerează o autonomie problematică, este cu siguranță ușor să obții o zi de autonomie cu o utilizare solicitantă, chiar și două zile, cu o utilizare nu prea intensivă. Camera duală pe spate, care este alcătuită dintr-un senzor principal de 13 megapixeli (f/1.9) și unul secundar de 5 megapixeli (f/2.4) nu face minuni, dar este de apreciata în lumina zilei.

Specificații suplimentare: procesor SAMSUNG Exynos 7 Octa 7884, 3GB memorie RAM și 32GB spatiu de stocare internă.

Cele mai bune telefoane Samsung sub 1200 de lei

Nu am ajuns încă la cel mai bun telefon Samsung dintre toate, dar dacă ai posibilitatea de a plăti mai mult de 1000 de lei, poți beneficia de niște modele interesante.

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A30s





Samsung Galaxy A30s Dual SIM, 32GB, 4G

Vezi cât costă



Samsung Galaxy A30s a devenit disponibil în România în septembrie 2019, în trei culori. Ecranul mare de 6,4 inch, împreună cu dimensiunile de 158,5 x 74,7 x 7,8 mm (care sunt mari) și cele 166 de grame greutate, sugerează că utilizarea cu o singură mână a telefonului este dificilă. Cu toate acestea, designul este plăcut datorită cititorului de amprente integrat în ecran. Cu o baterie de 4.000 mAh, autonomia nu este o problemă, deoarece Samsung Galaxy A30s supraviețuiește până seara chiar și în cele mai solicitante zile, poate chiar rezista câteva zile dacă este nu este intensivă. Camera de pe spate este triplă, situată în colțul din stânga sus și are un senzor de 25 de megapixeli (f/1.7), un senzor ultra-wide-angle de 8 megapixeli (f/2.0) și un senzor de 5 megapixeli (f/2.2) pentru adâncime. Pozele au culori vibrante, chiar dacă unele detalii sunt pierdute, mai ales la margini.

Specificații suplimentare: procesor SAMSUNG Exynos 7 Octa 7885, 3GB memorie RAM și 32GB spatiu de stocare intern.

Samsung Galaxy A41





Samsung Galaxy A41 Dual SIM, 64GB, 4G

Vezi cât costă



A ajuns în România la sfârșitul lunii mai 2020, în trei variante de culori diferite dar într-o singură variantă de memorie. Dimensiunile compacte sunt punctul său forte (dat fiind faptul că se află pe o piață formată din smartphone-uri voluminoase): 149,9 x 69,8 x 7,9 mm care împreună cu cele 151 de grame greutate fac din acest dispozitiv o plăcere atunci când e ținut în mână, iar capacul din plastic de pe spate îmbunătățește și mai mult ergonomia care e deja de necomentat. Bateria de 3.500 mAh își face datoria excelent și va permite întotdeauna să ajungi cu el seara fără să fie închis, chiar și cu o utilizare deosebit de intensă. Cu siguranță, dacă e lăsat în stand-by, poate ajunge ușor la o zi și jumătate de utilizare, chiar și două zile (ce-i drept mai dificil). Camera triplă de pe spate este formată dintr-un senzor principal de 48 megapixeli (f/2.0), unul ultra wide de 8 megapixeli (f/2.2) (FoV 123 grade) și un senzor de adâncime de 5 megapixeli (f/2.4). În condiții bune de lumină pozele sunt foarte bune, dar noapte se vede clar diferența.

Specificații suplimentare: procesor Helio P65 MediaTek MT6768, 4 GB de RAM și 64 GB spațiu de stocare internă.

Cele mai bune telefoane Samsung sub 1500 de lei

Aici lucrurile devin mai interesante și începem să găsim produse de bună calitate, deși cu câțiva lei mai mult poti aspira cu siguranță la ceva mai performant. Cu toate acestea, gama de față e una medie, cu performanțe bune în din toate punctele de vedere, inclusiv al camerei.

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy M31





Samsung Galaxy M31 Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 4G

Vezi cât costă



La mijlocul lunii mai Galaxy M31 a sosit în România și este succesorul lui M30 care a obținut rezultate excelente de performanță cât și din partea utilizatorilor care au fost mulțumiți. Există trei culori din care poți alege însă doar într-o singură variantă de memorie. Ecranul de 6.44-inch afectează în mod inevitabil dimensiunea, care este de 159.1 x 75 x 8.8 mm în timp ce greutatea rămâne acceptabilă (191 grame), în ciuda bateriei mari. Însă, nu avem nimic de spus despre baterie: cu 6.000 mAh și încărcare rapidă la 15 wați ea oferă o autonomie mare, de cel puțin o zi și jumătate de utilizare grea, două zile cu utilizare normală și trei zile pentru cei care nu trăiesc întotdeauna lipiți de smartphone. Nu-i rău nici modulul fotografic de pe spate, deoarece este compus dintr-un senzor principal de 64 megapixeli (f/1.8), un senzor ultra wide-angle (FoV 123 grade) de 8 megapixeli (f/2.2), un senzor macro de 5 megapixeli (f/2.4) și unul de adâncime de 5 megapixeli (f/2.2). În medie, fotografiile sunt de bună calitate, chiar și seara.

Specificații suplimentare: procesor SAMSUNG Exynos 9611, 6GB memorie RAM și 128GB spațiu de stocare internă.

Samsung Galaxy A51





Samsung Galaxy A51 Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 4G

Vezi cât costă



Acesta a fost prezentat oficial la finalul anului 2019, dar în România a ajuns abia în ianuarie 2020. Telefonul e categoric mare (158,5 x 73,6 x 7,9 mm) datorită ecranului de 6,5 inch, astfel încât poate fi dificil de manevrat cu o singură mână, dar greutatea redusă (172 grame) favorizează, fără îndoială, ergonomia sa, care este una acceptabilă din această categorie de preț. Autonomia este foarte bună datorită celor 4.000 mAh ale bateriei, care să ajungem întotdeauna seara cu telefonul “în viață”, chiar și în cele mai intense zile. Camera principală este compusă din patru senzori: unul principal de 48 megapixeli (f/2.0), unul ultra wide-angle (FOV 123 grade) de 121 megapixeli (f/2.2), un senzor macro de 5 megapixeli (f/2.4) și un senzor de 5 megapixeli (f/2.4) pentru adâncime.

Specificații suplimentare: procesor SAMSUNG Octa-core 9611, 4GB memorie RAM și 128GB spațiu de stocare internă.

Cele mai bune telefoane Samsung sub 2500 de lei

Este probabil cea mai atractiva gamă de preț pentru telefoanele Samsung, cu modele foarte interesante. Aici performanța este cu siguranță mare, camerele sunt foarte bune și bateriile la fel.

Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy M51





Samsung Galaxy M51 Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 4G

Vezi cât costă



Samsung Galaxy M51 a sosit în țara noastră începând cu luna septembrie a anului 2020, în doua culori diferite și într-o singură variantă de memorie. Acest model e unul compact (162.6 x 77.5 x 9.5 mm) și ușor (200 grame), cu un ecran de 6.7-inch și o baterie uriașă de 7.000 mAh. Date fiind aceste aspecte, nu e un dispozitiv pe care să-l uiți că-l ai în buzunar, iar pentru ceea ce dorește a fi utilizarea cu o singură mână, se pare că nu prea este posibilă. Însă, autonomia e de lăudat fiindcă bateria de 7.000 mAh, cu încărcare rapidă la 25 wați, permite să ajungem la două zile de utilizare intensivă. Cu o utilizare “normală” putem ajunge fără teamă la trei zile, ceea ce este un rezultat foarte bun. Modulul fotografic este compus din patru camere: una principală de 64 megapixeli (f/1.8), una ultra wide-angle (FoV 123 grade) de 12 megapixeli (f/2.2) și doi senzori mai puțini utili pentru adâncime și macro. Fotografiile sunt foarte bune, deși în această gamă de preț există opțiuni mai avantajoase.

Specificații suplimentare: procesor Snapdragon 730 Qualcomm SDM730, 6GB memorie RAM și 128GB spațiu de stocare internă.

Samsung Galaxy A71





Samsung Galaxy A71 Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 4G

Vezi cât costă



La fel ca fratele său mai mic A51, Samsung Galaxy A71 a ajuns și el în România la sfârșitul lunii ianuarie 2020, la câteva săptămâni după prezentarea sa din Vietnam. În mod hotărât, telefonul e mare (163.6 x 76 x 7.7 mm) dar ergonomia sa este salvată ușor datorită greutății mici pe care o are (179 grame), însă utilizarea cu o singură mână este practic imposibilă. Demnă de remarcat este bateria de 4.000 mAh, cu încărcare rapidă la 25 de wați, care permite să ajungem întotdeauna seara cu telefonul pregătit să fie utilizat chiar și în cele mai solicitante zile. Modulul fotografic de pe spate este foarte bun, dar e compus numai din patru senzori: unul principal de 64 megapixeli (f/1.8) fără stabilizare optică, un senzor ultra-wide angle de 12 megapixeli (f/2.2) (FOV) (f/2.2), un senzor macro de 5 megapixeli (f/2.4) și un senzor de 5 megapixeli (f/2.2) pentru adâncime.

Specificații suplimentare: procesor Qualcomm Snapdragon 730, 6GB memorie RAM și 128GB spațiu de stocare internă.

Samsung Galaxy A80





Samsung Galaxy A80 Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 4G

Vezi cât costă



În România, acesta a început să fie disponibil pentru a fi cumpărat din iulie 2019 în trei culori diferite și reprezintă o alegere excelentă în zona mid-range, datorită unei fișe tehnice echilibrate. Cu un ecran de 6,7 inch este greu să te gândești la dimensiuni mici. 165,2 x 76,5 x 9,3 mm nu sunt valori mici, iar ergonomia nu este una de apreciat. Absența camerei frontale în afișaj, ne permite să beneficiem de un display cu un raport ecran-corp admirabil. În normă autonomia, datorită bateriei de 3.700 mAh, îți permite să ajungi seara cu un procentaj decent de energie. De reținut este că telefonul vine în cutie cu un încărcător puternic de 25W, ceea ce mulți producători nu o fac. Camera este punctul forte al acestui smartphone: prin glisarea ecranului camerele din spate se rotesc la 180 de grade și pot fi folosite pentru selfie-uri. Fotografiile sunt excelente datorită senzorului principal de 48 megapixeli (f/2.0), celui ultra-wide de 8 megapixeli (f/2.2) și al senzorului ToF pentru adâncime. Chiar și în condiții de lumină slabă rezultatele sunt foarte apreciabile.

Specificații suplimentare: procesor Snapdragon 730 Qualcomm SDM730, 8GB memorie RAM și 128GB spațiu de stocare internă.

Samsung Galaxy S10 Lite





Samsung Galaxy S10 LITE Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 4G

Vezi cât costă



Lansat pe 3 ianuarie 2020 cu ocazia evenimentului CES, Samsung Galaxy S10 Lite are un design elegant care aduce camera frontală decupată înapoi în ecran, dar în comparație cu modelele “normale” diferă în poziționarea camerelor de pe spate, deoarece sunt “închise” și protejate într-un element dreptunghiular aflat în partea din stânga sus a telefonului. Dimensiunile sale (162,5 x 75,6 x 8,1 mm) fac utilizarea cu o singură mână dificilă, afectând în mod inevitabil ergonomia. Însă, bateria de 4.500 este unul dintre atuurile sale, iar datorită faptului că vine și cu un procesor Snapdragon 855, dispozitivul va gestiona bine consumul. Camera triplă de pe spate este una de un standard ridicat, cu un senzor principal de 48 de megapixeli (f/2.0), unul ultra wide-angle de 12 megapixeli (f/2.2) și unul macro de 5 megapixeli (f/2.4), care aduc rezultate bune.

Specificații suplimentare: procesor Snapdragon 855 Qualcomm SDM855, 6GB memorie RAM și 128GB spațiu de stocare internă.

Samsung Galaxy Note 10 Lite





Samsung Galaxy Note 10 Lite Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 4G

Vezi cât costă



Lansat în ianuarie 2020, alături de S10 Lite, Samsung Galaxy Note 10 Lite preia multe dintre caracteristicile modelelor prezentate în toamna anului 2019. Dimensiunile (163,7 x 76,1 x 8,7 mm și 199 grame greutate) afectează negativ ergonomia, ceea ce face dificilă utilizarea telefonului cu o singură mână, dar este îmbunătățită de mult apreciatul S Pen. Bateria de 4.500 mAh oferă o autonomie bună, în ciuda dimensiunii ecranului, deși software-ul Samsung continuă să aibă un consum mare de energie în standby. Modulul fotografic de pe spate este bun și e alcătuit dintr-un senzor standard de 12 megapixeli (f/1.7), unul ultra wide-angle (f/2.2) și unul zoom 2x (f/2.4). Toate acestea ne permit să obținem fotografii de calitate.

Specificații suplimentare: procesor SAMSUNG Exynos 9 Octa 9810, 6GB memorie RAM și 128GB spațiu de stocare internă.

Cele mai bune telefoane Samsung

În această gamă vei găsi cele mai bune telefoane Samsung, gama premium pe care se focusează cel mai mult producător sud-coreean. Performanța este una de top pentru fiecare dispozitiv ce l-am ales, iar camerele și tehnologia utilizată sunt de ultimă generație.

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy S20





Samsung Galaxy S20 Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 4G

Vezi cât costă



Samsung Galaxy S20 a fost lansat în februarie 2020 și este disponibil în trei culori, respectiv în două versiuni 4G sau 5G. Ca și dimensiune, telefonul este unul compact (151.7 x 69.1 x 7.9 mm) și are o ergonomie respectabilă. Astfel, iubitorii de smartphone-uri compacte vor fi mulțumiți de acest model. Bateria de 4.000 mAh ajunge lejer până seara, dar este dificil să obținem o autonomie mai mare, având în vedere consumul pe care îl are datorită software-ului în modul stand-by. Există trei senzori de cameră pe spate: principalul de 12 megapixeli (f/1.8) cu OIS, un senzor de 12 megapixeli (f/2.2) ultra wide-angle (FoV 120 de grade) și unul de zoom 3X hibrid de 64 megapixeli care poate ajunge la 30x digital. Telefonul se comportă excelent la capitolul fotografii, chiar și atunci când lumina este slabă.

Specificații suplimentare: procesor SAMSUNG Exynos 990, 8GB memorie RAM și 128GB spațiu de stocare internă.

Samsung Galaxy Note 20





Samsung Galaxy Note 20 Dual SIM, 256GB, 8GB RAM, 4G

Vezi cât costă



Acest telefon a fost anunțat la sfârșitul lunii august 2020 și poate fi cumpărat în versiunea cu 4G sau 5G în trei variante de culori diferite. Dimensiunile (161,6 x 75,2 x 8,3 mm) și greutatea (192 de grame) sunt acceptabile. Bateria de 4.300 mAh, cu încărcare rapidă la 25 de wați, va ajunge întotdeauna până seara, dar fără o utilizare exagerată. Din fericire, cu 30 de minute de încărcare, putem beneficia rapid de un procentaj de 50% de energie. Pe spatele acestui Note 20 avem 3 camere: cea principala cu apertură f/1.8 și OIS, una ultra-wide (FoV 120 grade) de 12 megapixeli (f/2.2) și una cu zoom hibrid 3x de 64 megapixeli (f/2.0) și OIS. Fotografii ies foarte bine, chiar și pe timp de noapte.

Specificații suplimentare: procesor SAMSUNG Exynos 990, 8GB memorie RAM și 256GB spațiu de stocare internă.

Samsung Galaxy S20 FE 5G





Samsung Galaxy S20 FE 5G Dual SIM, 128GB, 6GB RAM, 5G

Vezi cât costă



Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) 5G a ajuns în România pe 2 octombrie 2020 în șase variante de culori Cloud Navy, Cloud Red, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud White și Cloud Orange. Nu este cu adevărat un dispozitiv compact (159.8 x 74.5 x 8.4 mm), dar plasticul ajută la menținerea greutății de 190 de grame. Este imposibil să-l folosim cu o singură mână, dar ergonomia este una peste medie. Bateria de 4.500 mAh, împreună cu procesorul Snapdragon 865 ajută la menținerea unei autonomii respectabile, permițând să ajungi fără probleme seara. Modulul fotografic de pe spate este compus din trei camere: una de 12 megapixeli (f/1.8), una ultra wide-angle (FoV 123 grade) 12 megapixeli (f/2.2) și una de 8 megapixeli 3X zoom optic (f/2.4). Fotografiile sunt de calitate, în conformitate cu versiunea standard, indiferent de lumină.

Specificații suplimentare: Procesor Snapdragon 865 Qualcomm SM8250, 6GB memorie RAM și 128GB spațiu de stocare intern.

Samsung Galaxy S20 Plus





Samsung Galaxy S20 Plus Dual SIM, 128GB, 8GB RAM, 4G

Vezi cât costă



Versiunea Plus 4G a ajuns și în țara noastră pe 13 martie, în patru culori și cu o singură variantă de memorie. Raportul de 20:9 permite ca ecranul să arate impresionant fără a crește valorile sale în materie de dimensiune (161.9 x 73.7 x 7.8 mm și 186 grame). Într-adevăr, acest model este departe de versiunea ultra dar în ciuda ergonomiei sale nu este cel mai bun în utilizarea cu o singură mână. Bateria de 4.500 mAh îți va permite să ajungi seara cu aproximativ 4,5 ore de ecran pornit, poate chiar mai mult dacă scazi rezoluția și frecvența de reîmprospătare din setări. Pe spate avem patru camere: una de 12 megapixeli (f/2.0) cu senzor principal OIS, una de 12 megapixeli ultra wide-angle (f/2.2) și una de 64 megapixeli (f/1.0) 2x zoom cu OIS, la care se adauga un senzor de adâncime. Astfel, fotografiile sunt reușite, inclusiv noaptea.

Specificații suplimentare: procesor SAMSUNG Exynos 990, 8GB memorie RAM și 128GB spațiu de stocare internă.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra





Samsung Galaxy Note 20 Ultra Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G

Vezi cât costă



Samsung Galaxy Note 20 Ultra a fost anunțat la începutul lunii august 2020 iar la noi în România a ajuns mai târziu cu câteva săptămâni în două variante de memorie și în culorile negru, bronz și alb. Prezența unui ecran de 6,9 inch impune și existența unor dimensiuni pe măsură, însă Samsung a făcut o treabă bună pentru a le menține la un nivel acceptabil: 164.8 x 77.2 x 8.1 mm (208 grame greutate) sunt excelente din toate punctele de vedere. Ergonomia este îmbunătățită de prezența lui S Pen, unic în felul său și proiectat pentru a profita la maximum de ecranul uriaș. În ciuda bateriei de 4.500 mAh autonomia nu este mare, întrucât ne ajunge până seara doar dacă acordăm atenție și, în medie, este dificil să depășească 5 ore de ecran deschis. Din fericire, are încărcare rapidă, chiar și fără fir, la 25W. Camerele sunt excelente: senzorul principal are 108 megapixeli (f/1.8), cel de zoom optic periscopic 5x (50x hibrid) are 12 megapixeli (f/3.0) si cel ultra-wide are 12 megapixeli (FoV 120 grade). Cu o configurație atât de bună, este imposibil ca pozele să iasă dezamăgitoare.

Specificații suplimentare: procesor SAMSUNG Exynos 990, 12GB memorie RAM și 256GB spațiu de stocare internă.

Prin urmare, acestea sunt cele mai bune telefoane Samsung din ianuarie 2021. Sperăm că articolul a fost de ajutor, întrucât îți așteptăm părerea în secțiunea de comentarii să ne zici dacă ai făcut alegerea potrivită.