Telefoane cu cea mai buna camera: Daca in urma cu 10 ani ne gandeam ca telefoanele cu cea mai buna camera vor reusi sa inlocuiasca camerele foto/video compacte, puteam sa juram ca nu se va intampla acest lucru, insa in momentul de fata chiar ne putem gandi la acest lucru iar unele dintre telefoanele prezentate de mine in acest articol bat cu siguranta unele dintre cele mai bune camere video compacte.

Din pacate nu putem spune ca exista un telefon cu cea mai buna camera din lume, ar fi fost prea simplu asa, de aceea vom pune cate un telefon care are o camera foarte buna, cea mai buna camera, intr-o situatie anume, cum ar fi fotografii de noapte sau cele intr-o lumina de zi foarte puternica, intelegeti ideea.

Pentru topul de astazi am consultat mai multe informatii, teste si analize cu telefoane pentru a reusi sa ofer cele mai bune rezultate. Sper ca informatiile aduse de catre noi sa fie de folos si in cazul in care doriti sa achizitionati vre-un telefon pentru o camera sa fiti multumiti. La rubrica de comentarii de sub acest articol va voi sta la dispozitie cu orice intrebare aveti, de asemenea puteti incepe orice discutie pe aceasta tema.

Acestea fiind spuse, sa incepem topul cu telefoane cu cea mai buna camera.

TOP 5 Telefoane cu cea mai buna camera 2020 – 2019

iPhone 11 Pro

Cel mai bun telefon pentru fotografii

Data de lansare: Septembrie 2019 | Camera principala: 12MP (f/1.8) | Telephoto: 12MP (f/2.0) | Ultra-wide: 12MP (f/2.4) | OIS: DA | Camera frontala: 12MP | Greutatea: 188g | Dimensiunea: 144 x 71.4 x 8.1mm | Baterie: 3,046mAh | Calitatea video maxima: 4K 60fps | Stocare: 64GB / 256GB / 512GB | Slot memorie SD: Nu

iPhone 11 Pro este intr-adevar unul dintre cele mai bune telefoane de pe piata in acest moment, de asemenea pretul este destul de piperat, insa cand vine vorba de camera video, trebuie sa dam crezare faptului ca acestia au cea mai buna camera de pe telefoane in momentul de fata pentru fotografii.

Cel mai performant telefon de la Apple, in momentul de fata a fost lansat in septembrie 2019, acesta are o camera principala de 12 MP, insa nu va lasati inselati de acest numar mic, are un f/1.8 ceea ce il face foarte bun, de asemenea avem o asistenta cu ajutorul inteligentei artificiale ce ne ajuta foarte mult in a face poze deosebit de frumoase.

Google Pixel 4

Cel mai bun telefon pentru fotografii nocturne/stelare

Data de lansare: Octombrie 2019 | Camera principala: 12.2MP (f/1.7) | Telephoto: 16MP (f/2.4) | Ultra-wide: Nu | OIS: Da | Camera frontala: 8MP | Greutate: 162g | Dimensiunea: 147.1 x 68.8 x 8.2mm | Baterie: 2,800mAh | Calitatea video maxima: 4K 30fps | Stocare: 64GB / 128GB | Slot memorie SD: Nu

Google Pixel 4 trebuie sa recunoastem ca nu este cel mai frumos telefon vazut vreodata, iar anul acesta nu prea a reusit sa iasa in evidenta, Google a ales sa nu faca mare tam tam cu acest telefon la lansare pentru a nu supara competitori iar acesta a ramas putin in umbra. Totusi acest lucru nu ne-a impiedicat sa cautam cat mai multe informatii si sa incercam sa il bagam in acest top datorita dotarilor sale cand vine vorba de camere foto.

Pixel 4 este un telefon foarte inteligent si performant, trebuie sa luam in considerare ca foloseste sistemul de operare propriu ceea ce inseamna ca vom primi actualizari software in mod regulat.

Huawei P30 Pro

Cel mai bun smartphone superzoom

Data de lansare: Martie 2019 | Camera principala: 40MP (f/1.6) | Telephoto: 8MP (f/3.4) | Ultra-wide: 20MP (f/2.2) | Altele: ToF camera | OIS: Da | Camera principala: 32MP | Greutate: 192g | Dimensiuni: 158 x 73.4 x 8.4mm | Baterie: 4,200mAh | Calitatea video maxima: 4K 30fps | Stocare: 128GB / 512GB | Slot memorie SD: Da

Tin sa spun ca mie, cel putin personal mi se pare cel mai bun telefon pentru fotografii, Huawei P30 Pro este genial, si este un telefon foarte aratos, trebuie sa recunoastem acest lucru. Parerea mea este ca daca ar fi sa cumparam un telefon bun pentru camera video, P30 Pro este o alegere perfecta. Totusi este considerat cel mai bun cand vine vorba de superzoom, si intr-adevar ofera spectacol cand il folosim.

Acest telefon are un zoom x10 pe bune si x50 digital, acest telefon a fost primul cu acest super zoom, cu siguranta in anul 2020 vor aparea telefoane si mai performante, insa pana acum suntem foarte multumiti cu ceea ce avem.

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Un telefon foarte bun cand vine vorba de camera, plus un stilou ce ne ajuta sa facem poze de la distanta.

Data de lansare: August 2019 | Camera principala: 12MP (f/1.5-2.4) | Telephoto: 12MP (f/2.1) | Ultra-wide: 16MP (f/2.2) | Altele: ToF | OIS: Da | Camera frontala: 10MP | Greutate: 196g | Dimensiuni: 162.3 x 77.2 x 7.9mm | Baterie: 4,300mAh | Calitatea video maxima: 4K 60fps | Stocare: 256GB / 512GB | Slot memorie SD: Da

Cunoastem foarte bine telefoanele Samsung, acestia lanseaza anual foarte multe telefoane iar productia si vanzarile pe care le au ii fac sa fie cei mai buni cand vine vorba de producatori de terminale mobile, smartphone-uri. Avem de la ei doua flagship-uri, din seria S si din serial Note de la Galaxy, am avut de ales dintre S 10 Plus si Note 10 Plus, am ales ultimul telefon din cauza faptului ca are in plus stiloul ce ne ajuta sa facem pozele de la distanta, insa diferenta dintre cele doua telefoane nu este foarte mare.

Recomand Galaxy Note 10 Plus pentru faptul ca este un telefon foarte puternic din toate punctele de vedere, in primul rand acesta este un telefon mai mult de office, un telefon pentru oameni de birou ce au nevoie de un terminal pentru functii multiple. Note 10 Plus se muleaza foarte bine pe orice ai nevoie sa faci, camera foto, la fel este una extraordinara, recomand sa cumparati acest telefon daca doriti impreuna cu camera video sa aveti mai multe functii bine puse la punct pentru a va face viata mai usoara si organizata.

Sony Xperia 5

Cel mai bun telefon pentru realizarea video-urilor

Data de lansare: Octombrie 2019 | Camera principala: 12MP (f/1.6) | Telephoto: 12MP (f/2.4) | Ultra-wide: 12MP (f/2.4) | OIS: Da | Camera frontala: 8MP | Greutate: 164g | Dimensiuni: 158 x 68 x 8.2mm | Baterie: 3,140mAh | Calitatea video maxima: 4K 30fps | Stocare: 128GB | Slot memorie SD: Da

Nu prea ati auzit de Xperia 5, este? Ei bine, da pentru ca nu prea au mai avut un PR bun in Romania, si nici prin alte parti nu prea mai au reclama buna, si nu intelegem de ce pentru ca acestia ofera o calitate buna, telefonul intr-adevar nu arata ca cele care sunt acum in trend, are un design invechit, dar totusi pentru cineva care vrea performanta si este fan Sony, este o alegere inteleapta.

Acum ne legam de camera telefonului, care este una extrem de buna pentru a realiza un film, un video. Potrivit rapoartelor acest telefon este capabil sa ofere cea mai buna stabilitate a imgini, cele mai bune culori in timpul filmarilor si software-ul il ajuta foarte mult pentru a prelucra video-ul si pentru a-l face ca unul profesional.

Cam acesta este topul meu, mai jos am mai lasat cateva mentiuni pe care cu siguranta trebuie sa le verificati, din punctul meu de vedere sunt de luat in seama si daca le veti achizitiona veti fi foarte multumiti cand vine vorba de camera.

Mentiuni

iPhone 11 – Excelent pentru fotografii la lumina scazuta.

– Excelent pentru fotografii la lumina scazuta. Samsung Galaxy S10 Plus – Mai accesibil decat seria Note si are o perforamnta similara.

– Mai accesibil decat seria Note si are o perforamnta similara. Oppo Reno 10X Zoom – Un zoom senzational pentru un telefon

– Un zoom senzational pentru un telefon OnePlus 7T Pro – Imagini foarte bune, raport pret/calitate foarte bun.

Daca ai ajuns pana aici iti multumesc mult, tin sa precizez ca acest articol va fi actualizat frecvent in incercarea de a oferi mereu cele mai bune informatii. Sper sa faci achizitia corecta, sau macar ca te-am informat satisfacator. Daca doriti sa incepeti o discutie va asteptam la rubrica de comentarii.

