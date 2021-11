Care sunt cele mai bune telefoane de black friday 2021? Am ajuns la cel mai bun ghid al nostru pentru telefoane mobile de Black Friday 2021. După ce am prezentat si 10 opțiuni de telefoane ieftine și mid-range, este timpul să verificăm care sunt cele mai bune modele pentru cei care caută un telefon mobil avansat. Aici reunim telefoanele mid range premium și dispozitive de ultimă generație care oferă cel mai bun lucru pe care tehnologia le poate oferi. Având în vedere acest lucru, valorile încep de peste 1500 de lei și ajung până la 5.000 de lei.

Telefoane de Black Friday 2021

Poco F3

Ne-am început lista cu Poco F3, un telefon premium de gamă medie, cu o amprentă accesibilă de top de linie. A fost lansat oficial de Xiaomi în Romania în mai, cu un preț ridicat. Acum, dacă sunteți în căutarea unui raport cost-beneficiu mai bun, puteți găsi modelul la un pret mai mic.

Poco F3 are un ecran mare cu frecvență de 120 Hz și luminozitate ridicată. Partea de sunet impresionează pentru că are un sunet stereo echilibrat și puternic. Este un telefon agil care se ocupă de multe aplicații care rulează în același timp, bateria durează toată ziua și reîncărcarea durează puțin peste o oră. Rulează bine orice joc Android, chiar și la cea mai înaltă calitate. Camerele nu sunt chiar impresionante, dar îi vor mulțumi pe cei care nu sunt prea agitați cu fotografia.

Apple iPhone SE

Pentru cei care caută un iPhone ieftin de Black Friday, va fi necesar să scadă așteptările și să se mulțumească cu un model vechi de la Apple. Dintre cele mai recente, cel mai accesibil este iPhone SE de a doua generație, care a fost lansat în aprilie 2020.

Spre deosebire de cele mai actuale modele ale mărcii, iPhone SE are în continuare margini largi și un cititor digital biometric. Este un dispozitiv compact care are o baterie mică, așa că știți că veți avea nevoie de un power bank, astfel încât să nu fiți nevoit să urmăriți frecvent prize. În afară de asta, este un telefon grozav cu un ecran LCD IPS frumos, sunet stereo de calitate, camere foarte competente (în special pentru selfie-uri) și performanță agilă pentru a rula orice joc.

Motorola Moto G100

Linia Moto G s-a axat întotdeauna pe segmentul de jos, dar în 2021 Motorola a decis să ridice ștacheta odată cu lansarea lui Moto G100. Cel mai avansat Moto G a apărut pe piață în martie.

Dispozitivul vine echipat cu un ecran mare cu 90 Hz și suport pentru HDR10; nu putea avea decât o strălucire mai puternică. Un alt punct care ar putea fi mai bun este partea de sunet care nu are audio stereo. Pe de altă parte, are performanțe grozave, fiind una dintre cele mai rapide de la Motorola pe care le-am testat. Având 12 GB de memorie RAM, puteți folosi mai multe aplicații în același timp și jocurile curg la 90 fps. Bateria ține mai mult de o zi în timpul liber și avem o cameră frontală dublă cu un obiectiv ultra-larg pentru selfie-uri de grup. În partea de software avem Ready For care transformă orice ecran într-un computer.

Apple iPhone 11

Nu ți-a plăcut iPhone SE pentru că are un design foarte vechi? iPhone 11 este telefonul mobil Apple care oferă cel mai bun raport cost-beneficiu pentru cei care caută ceva cu un design mai modern. iPhone 11 este un telefon mobil vechi care a fost lansat în septembrie 2019, dar mai are viață încă câțiva ani. Cu siguranta va fi un telefoan foarte cautat de black friday.

iPhone 11 vine cu un ecran mai mare și oferă o calitate mai bună a imaginii în comparație cu iPhone SE. De asemenea, are o rezistență mai avansată la apă. Cipul său este același cu iPhone SE, dar a reușit să fie și mai rapid în testul nostru de viteză. iPhone 11 este, de asemenea, grozav la jocuri și poate rula totul la calitate maximă. Bateria ține puțin mai mult, deși încă dă mai puțin decât modelele Android de pe lista noastră. Camerele sunt foarte bune și depășesc modelele menționate mai sus.

Samsung Galaxy S21

Galaxy S21 este un top de linie pentru cei cărora le plac telefoanele mai compacte, deoarece modelele avansate devin din ce în ce mai mari. A fost lansat la începutul lui 2021 pentru Black Friday 2021, ne asteptam ca acest telefon sa aiba un pret mult mai bun.

Este posibil ca S21 să nu aibă finisajul premium al celor mai scumpe din linie, dar aduce ecran AMOLED de 120 Hz cu luminozitate puternică și suport pentru HDR10+. Sunetul stereo este puternic și bine echilibrat, pe lângă faptul că acceptă Dolby Atmos. Cipul Exynos 2100 poate să nu este la fel de bun ca Snapdragon 888, dar oferă performanțe bune și rulează toate jocurile fără dificultate. Bateria ține mult mai mult decât la iPhone 11 și camerele reușesc să fie puțin mai bune.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Mergând mai departe, pentru iubitorii de productivitate, Galaxy Note 20 Ultra este încă cel mai complet telefon. Se remarcă prin faptul că are S Pen care îmbunătățește utilizarea Android. În timp ce modelul 2021 a fost lăsat afară de Samsung, Note 20 Ultra este încă un pariu bun. A ajuns pe piață acum un an și este disponibil în prezent la jumătate din preț.

Note 20 Ultra Oferă imagini și sunet excelente pentru orice tip de conținut. Performanța este și mai agilă, chiar dacă Exynos este mai vechi, ceea ce arată că Samsung nu acordă aceeași atenție optimizării software pentru toate telefoanele sale. Punctul slab este pentru bateria care durează mai puțin în comparație cu ultimul model coreean, dar se reîncarcă mai repede. În camere avem o calitate similară cu avantajul zoom-ului cu rază lungă.

Motorola Edge 20 Pro

Edge 20 Pro este cel mai avansat telefon mobil Motorola dintre lansările sale din 2021. Noutatea a ajuns pe piața națională în august, fiind o valoare mai atractivă decât vedem de obicei la telefoanele mobile avansate de la alte mărci. Prețul său a fluctuat si de Black Friday cu siguranta va fi mai mic.

Am enumerat mai multe dispozitive cu ecran de 120 Hz, dar Edge 20 Pro merge și mai departe și aduce un ecran de 144 Hz, lucru pe care îl găsim de obicei doar la modelele de gaming. Acesta este unul dintre puținele brandului care nu dezamăgește din punct de vedere al luminozității și garantează imagini frumoase. Este păcat că compania nu a investit în sunet stereo. Edge 20 Pro este foarte agil, fiind cel mai bun de la Motorola pe care l-am vazut pe piata și rulează toate jocurile cu o mare fluiditate. Bateria lui ține bine și se reîncarcă rapid. Camerele sunt bune, dar nu impresionante pentru segment. Are și platforma Ready For prezentă pe Moto G100.

Asus ROG Phone 5

ROG Phone 5 este o altă opțiune cu un ecran de 144 Hz și are extra declanșatoare pe partea laterală a telefonului pentru a îmbunătăți experianta in jocuri. Telefonul a ajuns pe piață în septembrie 2021 cu unități limitate, deoarece compania a decis să se concentreze pe lansarea ROG Phone 5s, noua versiune turbo care costă mai mult.

ROG 5 Oferă o experiență multimedia excelentă cu ecranul său frumos și sunetul stereo puternic și de calitate. Poate că nu este printre cele mai rapide ca viteză de utilizare cu diverse aplicații, dar rulează orice joc la calitate maximă și cu o fluiditate excelentă. Bateria sa tine mult si se reincarca in mai putin de o ora. Camere? Ei bine, acesta este întotdeauna punctul slab al telefoanelor de gaming, iar ROG 5 aduce doar elementele de bază.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Dacă vă pasă mai mult de camere, atunci Galaxy S21 Ultra este cel mai bun pariu. A sosit la începutul anului 2021.

Când a fost lansat de Samsung, S21 Ultra a avut mai multe inconsecvențe la înregistrarea fotografiilor, dar care au fost corectate în cele din urmă după mai multe actualizări de software. Se descurcă bine în orice tip de scenariu și încă se remarcă prin zoom-ul său puternic. Cu toate acestea, topul Samsung nu se remarcă doar prin asta. Are un ecran și un sunet grozav, performanța sa este agilă, bateria funcționează bine, iar actualizările Android vor mai veni pentru cativa ani. Este cel mai bun Samsung dacă nu îți pasă de telefoanele mobile.

Apple iPhone 12 Pro Max

Și ne-am închis lista cu cel mai scump telefon mobil, care nu putea fi decât un iPhone. 12 Pro Max a ajuns pe piață în urmă cu un an și este încă scump. A apărut deja în unele promoții pentru un pret mai bun datorita lansarii lui iPhone 13, dar nu vă așteptați la un preț foarte accesibil.

Oferă o experiență multimedia excelentă, bateria sa rezistă bine, iar camerele se apropie de calitatea oferită de S21 Ultra. Ce ar putea fi mai bun este timpul de reîncărcare și lipsa ecranului de 120 Hz care s-a rezolvat doar pe iPhone 13 Pro Max. Merită să plătim diferența față de Samsung? Doar dacă preferați iOS sau doriți să aveți un telefon care va primi actualizări de sistem pentru o perioadă lungă de timp.

Concluzie

Asta e tot. Acum știi cât ar trebui să cheltuiești pentru a obține noul tău telefon mobil de top. Enumerăm totul, de la dispozitive mai accesibile, care costă puțin peste 1500 de lei, până la modele premiate pentru a se etala precum iPhone 12 Pro Max pentru 5000 de lei.

Și nu uita. În cazul în care ai căzut cu parașuta în acest ghid și toate modelele menționate depășesc bugetul tău, avem și o listă dedicată pentru telefoane mobile de bază la mai puțin de 1000 de lei și intermediare pentru mai puțin de 2000 de lei.

Echipa Geeki va monitoriza ofertele de Black Friday si le vom posta intr-un live blogging pe acest site, vom prezenta doar ofertele reale, deci speram ca vom avea ce prezenta iar ofertele si reducerile sa fie pe masura asteptarilor.

Tu ce parere ai despre topul nostru cu cele mai bune telefoane de black friday 2021? Asteptam parerile tale la rubrica de comentarii!